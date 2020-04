70 vaccini in via di sviluppo e 3, uno cinese e due americani, pronti alla sperimentazione. Battuto ogni record temporale. La corsa per trovare una soluzione spinge a saltare alcune fasi, come la sperimentazione animale, previste dai protocolli.

Attualmente vi sono 70 vaccini contro il Coronavirus in via di sviluppo a livello globale, con almeno 3 di essi candidati già ad essere testati sull’uomo, secondo quanto riporta l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), da quando i laboratori hanno iniziato la corsa alla ricerca della cura per contrastare e combattere il virus.

Il più avanzato di essi nel processo clinico è un vaccino sperimentale sviluppato dalla CanSino Biologics Inc., quotata alla Borsa di Hong Kong, e dal Beijing Institute of Biotechnology, che è già in Fase 2.

Gli altri due vaccini, che stanno per essere sperimentati sugli umani, sono stati sviluppati rispettivamente da due società americane, la Moderna Inc. e la Inovio Pharmaceutical Inc.

Quindi progressi del tutto inaspettati e ad una notevole velocità operativa, in considerazione certamente dell’impossibilità di battere il virus con le sole misure di contenimento derivate dal lockdown. Usualmente, la corsa verso un vaccino può richiedere da 2 a 10 anni e a volte anche oltre.

Portavoce della CanSino hanno dichiarato alcune settimane fa di aver ricevuto dalle autorità sanitarie cinesi l’autorizzazione per la sperimentazione sugli umani. Analoga circostanza riguarda la società americana Moderna Inc., che è stata autorizzata dalle autorità americane a testare il prodotto, non ancora concretamente disponibile, direttamente sugli umani, saltando la fase di sperimentazione sugli animali. L’altra società americana, la Inovio Pharmaceutical Inc., avvierà la sperimentazione sugli umani a partire dalla prossima settimana.

Ecco il Documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’elenco dei 70 vaccini in via di sviluppo.