Mascherine e quarantena (Video). Sistemi burocratici di acquisto, altro che digitale

La Francia acquista in un baleno 1 miliardo e 300 milioni di mascherine. In modo veloce, efficace ed efficiente. Noi siamo in preda agli intermediari che riescono a vendere confezioni da 6 mascherine anche a 15-20 euro.

Ma costano appena 8-19 centesimi all’ingrosso. Riuscirà il Commissario Domenico Arcuri ad evitare le pastoie burocratiche?

È tutto nelle sue mani. Come Commissario di Governo può decidere autonomamente, senza dover chiedere a nessuno e lo stato di emergenza lo autorizza a tutto.

Abbia il coraggio di evitare le pastoie degli acquisti burocratici. Vada direttamente sul mercato.

Le mascherine vengono tutte dalla Cina e la soluzione c’è ed è a portata di click. Si chiama Alibaba B2B per il servizio di eCommerce all’ingrosso.

In 24 ore fa l’acquisto alle migliori condizioni di mercato, in pochi giorni ha la consegna di centinaia di milioni di mascherine.

A prezzo equo e non da strozzinaggio.