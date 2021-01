Il Governo di Seul stanzia nuovi fondi per ricerca e sviluppo di nuove tecnologie con particolare attenzione per Intelligenza Artificiale e nuove reti 6G.

La Corea del Sud ha approvato nuovi investimenti per 5,8 trilioni di won (5,3 miliardi di dollari) nel 2021 per la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche compreso lo sviluppo del 6G. Si tratta di un incremento del 12% dei fondi rispetto al 2020, con particolare attenzione per nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale e appunto 6G.

In particolare, il ministero spenderà 139,1 miliardi di won in ricerca per sviluppare servizi e industrie virtuali come parte degli sforzi per sostenere l’iniziativa del New Deal digitale del paese, che mira a investire 58,2 trilioni di won in AI e altre promettenti industrie tecnologiche per creare 903mila posti di lavoro entro il 2025.

Per i driver di crescita di prossima generazione, come il 6G e la tecnologia a guida autonoma, il ministero investirà rispettivamente 17,2 miliardi di won e 24,9 miliardi di won.

Per raggiungere il suo obiettivo di carbonio zero entro il 2050, il ministero ha aggiunto che investirà circa 103,7 miliardi di won per la tecnologia per rispondere ai cambiamenti climatici.

Ha anche stanziato 334,9 miliardi di won per la ricerca spaziale mentre si prepara a lanciare il suo primo razzo spaziale il prossimo anno e 245,6 miliardi di won per la ricerca nucleare per acquisire tecnologia per la sicurezza e lo smantellamento dei reattori.

Alla luce della pandemia che continua a colpire il Paese, il ministero ha dichiarato che spenderà 41,9 miliardi di won per sviluppare cure e vaccini contro nuove malattie infettive.