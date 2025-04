6G, cosa vogliono davvero gli operatori? La lezione del 5G

Il 5G ha promesso troppo e mantenuto poco

Quali errori non ripeter con il 6G che erano stati commessi con il 5G? E’ questo uno dei temi centrali del report “Defining 6G Networks – What do operators want?” pubblicato da TelecomTV nell’aprile 2025. Quando il 5G è stato lanciato, le aspettative erano altissime: smart cities, auto a guida autonoma, chirurgia a distanza, realtà aumentata ovunque. Ma molti di questi casi d’uso non si sono mai concretizzati su scala commerciale, anche per mancanza di reti 5G stand alone, il cosiddetto vero 5G che ancora stenta a prendere piede anche per gli ingenti investimenti che richiede. Così, anche per questo, gli operatori si sono ritrovati con reti più complesse e costose, ma senza un chiaro ritorno economico. Questo ha generato frustrazione, ma anche consapevolezza: il 6G non dovrà ripetere questi errori.

Lezioni dal 5G: cosa evitare con il 6G

Errore del 5G Cosa vogliono fare diversamente con il 6G Troppa enfasi su casi d’uso futuristici Focus su applicazioni concrete, sostenibili e monetizzabili Architetture rigide e poco flessibili Puntare su modularità, automazione, virtualizzazione Ritorno economico poco chiaro Integrare l’efficienza e ridurre i costi come obiettivo primario Mancanza di coinvolgimento nelle scelte standard Gli operatori vogliono guidare lo sviluppo, non solo subirlo

Una visione più matura per il 6G

Nel report TelecomTV di aprile 2025, emerge chiaramente una nuova mentalità: niente più “hype”, ma concretezza. Il 6G non deve essere una vetrina tecnologica, ma uno strumento per migliorare l’efficienza operativa, semplificare la gestione delle reti e abilitare casi d’uso realistici.

Gli operatori chiedono che la nuova generazione:

Sia automatizzata end-to-end (soprattutto nella gestione della RAN e del core)

end-to-end (soprattutto nella gestione della RAN e del core) Riduca i consumi energetici

Offra maggiore flessibilità architetturale

Integri l’intelligenza artificiale in modo trasparente e affidabile

Quali sono i veri obiettivi per il 6G?

Gli operatori non cercano il “prossimo 5G” ma una rete realmente utile, con ritorni tangibili. Le priorità sono:

Efficienza operativa , anche tramite AI e automazione

, anche tramite AI e automazione Flessibilità nella gestione delle risorse (reti cloud-native, slicing intelligente)

nella gestione delle risorse (reti cloud-native, slicing intelligente) Casi d’uso concreti , come digital twin industriali, copertura con satelliti (NTN), e comunicazioni ultra-affidabili per trasporti e sanità

, come digital twin industriali, copertura con satelliti (NTN), e comunicazioni ultra-affidabili per trasporti e sanità Riduzione del TCO (Total Cost of Ownership)

Tempistiche realistiche

Gli operatori prevedono:

Standardizzazione tecnica entro il 2026-2027

entro il 2026-2027 Primi lanci commerciali tra il 2030 e il 2032

Ma tutto dipenderà da quanto i nuovi sviluppi saranno allineati con i bisogni reali, e non soltanto con le ambizioni dei vendor o delle istituzioni.

Tabella finale – Confronto tra 5G e 6G

Aspetto 5G 6G (secondo gli operatori) Visione Disruptive, futuristica Pratica, risolutiva, orientata al valore reale Tecnologie chiave Slicing, low latency, mmWave AI/ML, automazione, efficienza energetica Casi d’uso VR/AR, guida autonoma, smart cities Digital twin, NTN, logistica e sanità critica Problemi vissuti Monetizzazione incerta, costi elevati Da evitare: serve un ritorno chiaro Aspettative Trasformazione radicale Evoluzione sostenibile, meno hype più risultati Timeline Avvio 2019, ma adozione lenta Commercializzazione prevista 2030-2032

