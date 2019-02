Prime prove commerciali per smartphone 5G a Madrid e Barcellona in vista del Mobile World Congress 2019, intanto l'operatore conferma i piani di lancio della nuova rete nella seconda metà del 2019.

Il 5G è arrivato. Vodafone è diventato il primo operatore al mondo a connettere smartphone 5G alla sua rete 5G live e si prepara a lanciare il 5G in diverse città europee nella seconda metà del 2019.

L’azienda ha completato con successo i test che ha realizzato nell’arco di quattro settimane con tre smartphone 5G che saranno lanciati nel 2019. Durante il test, è stata in grado di effettuare una videochiamata in 4K senza interruzioni sulla sua rete, utilizzando velocità di download in 5G che saranno fino a 10 volte più veloci del 4G di oggi.

Johan Wibergh, Chief Technology Officer di Vodafone Group, ha dichiarato: “Le nostre reti sono sempre più pronte per il 5G, il che ci consentirà di offrire vantaggi significativi nel tempo a consumatori, imprese e società. Il nostro obiettivo ora è quello di ottimizzare l’esperienza del cliente prima di lanciare il 5G in alcune città europee entro la fine dell’anno. ”

L’operatore è pronto a lanciare il 5G in diverse città europee nella seconda metà del 2019 dove ha investito in un’unica tecnologia di rete di accesso radio in tutto il 98% della sua rete 4G europea. Ciò renderà molto più semplice per l’azienda aggiungere in futuro il 5G alla rete 4G esistente.

Sia gli smartphone che la rete 5G erano pienamente compatibili con l’ultima versione dello standard del settore (Non-Standalone 5G – 3GPP’s ‘Release 15), che è stata approvata solo a dicembre 2018. L’operatore ha già implementato una rete 5G nel centro di Barcellona. Proprio dalla capitale della Catalogna, durante il Mobile World Congress, che inizierà il 25 febbraio, un’auto percorrerà le strade della città misurando e riportando le velocità di 1,5 Gbps che la rete sta già raggiungendo.

Gli investimenti di Vodafone in Europa

L’azienda ha partecipato alle aste per le frequenze 5G nei suoi mercati europei. Oltre i due terzi dei singoli siti RAN dell’operatore tlc nelle principali città europee dispongono già di un backhaul sufficiente a supportare le velocità di una rete 5G.

Italia

Vodafone ha investito 90 milioni di euro a Milano per costruire la prima rete 5G in Italia, coprendo oltre l’80% della città. Ad oggi, ha lanciato 31 use case in 5G, lavorando con 38 partner industriali e del settore pubblico. Gli use case appartengono ai settori della salute e del benessere; sicurezza e sorveglianza; smart energy e smart cities; mobilità e trasporti; manifattura e industria 4.0; formazione; entertainment; e il divario digitale.

Tra gli use case, un’ambulanza connessa in 5G sviluppata con l’ospedale San Raffaele; il primo telegiornale in 5G trasmesso con Sky; e un veicolo robotico semi-autonomo che consegna libri al campus del Politecnico di Milano. Vodafone ha inoltre stanziato 10 milioni di euro in quattro anni per il concorso ” Action for 5G’ dedicato a start-up, PMI e imprese sociali.

Regno Unito

Vodafone UK sta sperimentando il 5G in sette città e ha completato con successo la prima chiamata olografica del paese nel settembre 2018 quando l’Inghilterra e il capitano del Manchester City Women, Steph Houghton MBE, hanno trasmesso da Manchester al quartier generale di Vodafone a Newbury, nel Berkshire, per dare consigli calcistici a Iris, un fan undicenne del Manchester City e Lionesses.

Germania

L’operatore ha vinto l’International Paul Pietsch Award nel 2019 per il suo lavoro nel rendere lo standard 5G adatto alla guida connessa e autonoma in futuro, utilizzando il suo 5G Mobility Lab e la pista di collaudo automatica vicino a Dusseldorf. Ora sta lavorando con l’emittente tedesca WDR per testare la distribuzione di contenuti TV e Video on Demand su rete 5G.

Spagna

L’azienda, che ha completato la prima chiamata al mondo in 5G al Mobile World Congress del 2018, ha siti 5G in sei città. La società sta inoltre supportando lo sviluppo di un intervento chirurgico in 5G, lavorando con L’Hospital Clinic di Barcellona, ​​per consentire a un chirurgo specialista di guidare un’operazione condotta da un altro chirurgo senza essere fisicamente presente.