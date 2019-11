Quattro casi d'uso inediti nell'automotive e la prima soluzione in Italia di guida assistita nelle fasi di sorpasso su rete 5G. Aldo Bisio, Ad Vodafone Italia: "Il nostro Paese recupera il suo primato nelle Tlc. Milano città più 5G in Europa. Italia seconda dopo la Finlandia".

Dall’evoluzione dei sistemi di frenata automatica di emergenza alla prima soluzione in Italia di guida assistita nelle fasi di sorpasso su rete 5G, dallo sviluppo sulla rete mobile di quinta generazione dei sistemi di Adaptive Cruise Control alla condivisione di informazioni sull’ecosistema stradale intorno al veicolo: sono i quattro use case inediti presentati da Vodafone nell’automotive. Soluzioni che mostrano come il 5G rivoluzionerà il nostro modo di muoverci e di guidare, aprendo la strada a un mondo di persone, veicoli e infrastrutture connesse, che comunicano e interagiscono in tempo reale garantendo maggiore sicurezza e comfort di guida.

Infatti, la bassissima latenza e l’elevata affidabilità del 5G garantiscono la reattività real-time dei sistemi allestiti sui veicoli, anticipando i tempi di reazione dell’automobilista e aumentando la sicurezza in scenari mission critical. La banda ultra-larga del 5G e la comunicazione con l’infrastruttura Multi-Access Edge Computing (MEC) di Vodafone sono inoltre indispensabili per assicurare sincronismo e fluidità nello scambio in tempo reale di informazioni e video, sia tra veicoli, sia tra infrastruttura e veicolo.

In occasione del 5G Mobility – Vodafone Conference & Experience Day, sono state illustrate le evoluzioni tecnologiche che la rete di nuova generazione apporterà sui veicoli e sulle strade del futuro.

“Il modo in cui ci sposteremo cambierà in modo radicale, le persone non sono più interessate a sentire il rombo del motore, ma a spostarsi da un punto all’altro in modo più sicuro e più veloce”, ha detto Aldo Bisio, Ad di Vodafone Italia. “Il nostro Paese”, ha aggiunto, “recupera il suo primato nelle Tlc. Milano città più 5G in Europa. Italia seconda dopo la Finlandia”.

A completamento dei momenti di experience su pista delle soluzioni 5G automotive, gli ospiti del 5G Mobility hanno inoltre potuto provare il simulatore di guida statico del Politecnico di Milano, partner di Vodafone nella sperimentazione. Il simulatore del laboratorio interdipartimentale I_DRIVE ha consentito di creare ambienti virtuali che replicano fedelmente le dinamiche dei casi d’uso 5G. Inoltre, le simulazioni e gli algoritmi sviluppati dal Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano hanno permesso di riprodurre anche scenari non realizzabili durante la sperimentazione (per esempio situazioni di collisione) e di scalare i casi d’uso in contesti più ampi. È stato quindi possibile dimostrare l’efficacia di sistemi sviluppati specificatamente per il funzionamento tramite connettività 5G nel garantire maggiore sicurezza e comfort rispetto ai sistemi di assistenza alla guida attualmente in commercio.

“Il 5G offre una serie di elementi innovativi in grado di supportare una enorme quantità di dati, si supereranno i 10 GB al secondo e la latenza scende al di sotto dei 10 millesimi di secondo” ha detto Sabrina Baggioni, 5G Program Director di Vodafone Italia.

In occasione dell’evento 5G Mobility – Vodafone Conference & Experience Day, lo use case di Logistica dell’ultimo miglio (realizzato con il Politecnico di Milano, e-Novia, Poste Italiane e Esselunga) è stato presentato come esempio per le potenziali applicazioni di guida autonoma e di controllo di veicoli da remoto. La bassa latenza e la trasmissione ad altissima risoluzione di flussi video garantiti dal 5G permettono a Yape di districarsi negli spazi stretti e irregolari delle città reagendo in tempo reale a ostacoli sul percorso, diventando sempre più autonomo e riducendo l’impatto di inquinamento e traffico.

I nuovi progetti 5G Automotive

Urban cross traffic cooperativo

Soluzione realizzata da Vodafone in collaborazione con FCA, Marelli, Vodafone Automotive, Pirelli, Altran e Politecnico di Milano. L’Urban Cross Traffic Cooperativo è una soluzione che sfrutta la comunicazione V2V (Vehicle-to-Vehicle) e V2I (Vehicle-to-Infrastructure) per ampliare il raggio visivo degli attuali sistemi di sicurezza al fine di evitare la collisione tra veicoli che si approssimano a un incrocio, lanciando segnali visivi ed acustici di warning al guidatore fino ad attuare una frenata automatica di emergenza (AEB – Automatic Emergency Breaking). In questo caso d’uso, il 5G garantisce la reattività real-time dei sistemi di frenata automatica, anticipando i tempi di reazione sia dell’automobilista, sia dei normali sistemi di assistenza alla guida (radar anticollisione).

Assisted driving – see through

Soluzione realizzata da Vodafone in collaborazione con FCA, Marelli, Vodafone Automotive, Altran e Politecnico di Milano. La soluzione See Through sfrutta la comunicazione V2V (Vehicle-to-Vehicle) per scambiare video in alta definizione e in tempo reale tra veicoli, al fine di estendere il raggio visivo del guidatore in scenari di visibilità ostruita e prevenire incidenti, in particolare in fase di sorpasso. Grazie al 5G, il conducente riceve in tempo reale il video con la visione soggettiva frontale della prima macchina che lo precede (quella immediatamente davanti al veicolo che ne ostruisce parzialmente la visuale) per “vedere attraverso l’ostacolo” e verificare che la carreggiata sia libera e sicura nel concludere la manovra di sorpasso.

Sistemi automatizzati per la guida sicura – “highway chauffeur”

Soluzione realizzata da Vodafone in collaborazione con FCA, Marelli, Vodafone Automotive, Altran, Pirelli e Politecnico di Milano. La soluzione Highway Chauffeur sfrutta la comunicazione V2V (Vehicle-to-Vehicle) per scambiare in tempo reale informazioni di posizione e velocità di veicoli circolanti in colonna su una corsia, al fine di mantenere la corretta distanza di sicurezza, adattandosi dinamicamente alle condizioni di traffico, evolvendo ed ampliando il raggio d’azione degli attuali sistemi standard di Adaptive Cruise Control (ACC). Grazie a questa soluzione, sarà possibile migliorare la fluidità del traffico, riducendo gli ingorghi, il consumo di carburante e le emissioni.

Intelligent speed adaptation and control

Soluzione realizzata da Vodafone in collaborazione con FCA, Marelli, Vodafone Automotive, Pirelli, Altran, Politecnico di Milano ed ENI Fuel. La soluzione Intelligent Speed Adaptation and Control sfrutta la comunicazione V2V (Vehicle-to-Vehicle) e I2V (Infrastructure-to-Vehicle) per la condivisione di informazioni statiche e dinamiche dell’ecosistema stradale intorno al veicolo (limiti di velocità, lavori temporanei, restringimenti di carreggiata, curve pericolose, stato impianti semaforici, etc.) o rilevate da altri veicoli circostanti (condizioni pericolose del manto stradale, etc.) per adeguare dinamicamente la velocità di marcia, ai fini aumentare la sicurezza ed il comfort di guida.

Vodafone ha lanciato a giugno, prima in Italia, la tecnologia 5G su rete commerciale in 5 città: Torino, Milano, Bologna, Napoli, Roma e di recente è stata realizzata la simulazione del primo intervento in Italia di chirurgia da remoto sulla sua rete 5G.