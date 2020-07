5G, una spinta all’economia britannica da 170 miliardi di euro entro il 2030

In un nuovo Rapporto commissionato da Vodafone UK tutto il potenziale economico del 5G per le imprese del Regno Unito: entro il 2025 già un boost da 38 miliardi di euro.

Nuovi investimenti, nuovi posti di lavoro, nuovi servizi e nuove opportunità di business per il mercato nazionale: il 5G in Gran Bretagna potrebbe assicurare una spinta economica valutata attorno ai 170 miliardi di dollari entro la fine del prossimo decennio.

È quanto hanno affermato i ricercatori di WPI Economics per Vodafone UK nel nuovo Report dal titolo “Levelling up: How 5G Can Boost Productivity across the UK”. Uno studio approfondito sul mercato interno, teso ad individuare le risorse necessarie a liberare tutto il potenziale del nuovo standard di rete mobile in Gran Bretagna.

“Siamo intenzionati ad offrire i vantaggi del 5G a tutte le case e le imprese della nazione – ha dichiarato il Sottosegretario alle Infrastrutture digitali, Matt Warman – per questo abbiamo già attivato reti 5G in 70 delle nostre città e stiamo investendo 200 milioni di sterline per accelerare le altre sperimentazioni, con lo scopo di sviluppare ulteriori servizi avanzati e applicazioni legati al nuovo standard”.

“Dobbiamo riconoscere il ruolo chiave che ha e avrà sempre di più il 5G nella nostra economica – ha spiegato Nick Jeffery, CEO di Vodafone UK – perché solo con questa nuova rete sarà possibile sbloccare il potenziale digitale di ogni regione e città del Paese”.

Entro il 2030, tali risorse potrebbero generare un boost economico per il Regno Unito calcolato in 158 miliardi di sterline, più o meno 173 miliardi di euro. Già entro il 2025, il 5G potrebbe generare un valore economico aggiuntivo pari a 38 miliardi di sterline.

Il Regno Unito, però, deve fare anche i conti con una protesta molto forte di alcuni politici e gruppi di cittadini proprio contro le reti 5G. Da gennaio a oggi sono decine gli attacchi incendiai e i sabotaggi contro le antenne 5G, senza contare le numerose aggressioni ai tecnici.