Secondo stime di Juniper Research, i ricavi da servizi 5G raggiungeranno 315 miliardi di dollari nel 2023 in crescita del 60% in un anno.

Un nuovo report realizzato da Juniper Research rende noto che i ricavi derivanti da servizi 5G raggiungeranno quota 315 miliardi di dollari nel 2023 a fronte dei 195 miliardi del 2022. Si tratta in altri termini di un incremento del 60% in un anno, trainato principalmente dalla migrazione verso nuove reti 5G, in base anche alle strategie degli operatori che riducono al minimo o eliminano qualsiasi premio rispetto alle offerte di abbonamento 4G esistenti.

Secondo il report, saranno 600 milioni le nuove sottoscrizioni 5G nel 2023, nonostante la crisi economica prevista per l’anno che verrà.

Le entrate dei servizi 5G rappresenteranno l’80% delle entrate globali degli operatori entro il 2027

Il rapporto prevede che la crescita delle reti 5G continuerà e oltre l’80% dei ricavi fatturati dagli operatori globali sarà attribuibile alle connessioni 5G entro il 2027. L’industria delle telecomunicazioni ha dimostrato la sua solidità contro l’impatto della pandemia di COVID-19 e il rapporto prevede che la crescita del 5G sarà resiliente anche all’attuale recessione economica. Questo in virtù dell’importanza vitale della connettività Internet mobile oggi.

La coautrice della ricerca Olivia Williams ha osservato che: “Nonostante la crescita dell’Internet delle cose (IoT), le entrate derivanti dalle connessioni dei consumatori continueranno a essere la pietra angolare dell’aumento delle entrate degli operatori 5G. Oltre il 95% delle connessioni 5G globali nel 2027 saranno dispositivi personali connessi come smartphone, tablet e router mobili a banda larga”.

Le reti private rappresentano un’opportunità chiave per gli operatori

Inoltre, il rapporto prevede che la capacità delle reti 5G standalone di offrire lo “slicing della rete” fungerà da piattaforma ideale per la crescita delle entrate della rete privata 5G. Il 5G autonomo utilizza reti core di nuova generazione che supportano la tecnologia di slicing della rete, che può essere utilizzata per prendere una “fetta” dell’infrastruttura 5G pubblica e fornirla agli utenti della rete privata. A sua volta, ciò aiuta a mitigare il costo dell’hardware di rete 5G privato e ad aumentare la sua proposta di valore complessiva, il tutto in un contesto di deterioramento delle condizioni macroeconomiche.