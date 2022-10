5G IoT, partenza col freno a mano per gli oggetti connessi

Nonostante l’enorme potenziale i dispositivi connessi in 5G per l’IoT non sono ancora diffusi in maniera capillare come ci si sarebbe aspettati alcuni anni fa.

Nonostante l’enorme potenziale i dispositivi connessi in 5G per l’IoT non sono ancora diffusi in maniera capillare come ci si sarebbe aspettati alcuni anni fa.

IoT 5G, promesse vs realtà

E dire che l’IoT e tutto il versante dei connected devices era uno degli aspetti più promettenti per il decollo del 5G. L’idea di un mondo ricolmo di milioni e milioni di oggetti connessi in rete che si scambiano dati wireless alla velocità della luce, era sulla bocca di tutti. La rivoluzione della portabilità dei dati, dagli occhiali per la realtà aumentata alle telecamere di sorveglianza, non è diventata realtà. Almeno non nelle dimensioni attese o auspicate qualche anno fa nella vulgata del 5G. Di questa rivoluzione mancata parla oggi il Wall Street Journal, precisando che negli Usa nel 2021 c’erano appena 4,4 milioni di dispositivi IoT connessi, secondo IDC. Un numero non disprezzabile, ma una goccia nel mare rispetto ai circa 100 milioni di smartphone 5G sul mercato.

Decollo a rilento

Il decollo a rilento dei gadget che non siano smartphone era atteso, ma fino a un certo punto, durante il rollout del 5G, dicono gli analisti.

Leggi anche: Cos’è l’lnternet of Things (IoT)?

I produttori di device e gli operatori di rete tendono ad occuparsi prima della sostituzione degli smartphone e delle torri cellulari quando arriva una nuova generazione cellulare, come è il 5G.

Soltanto una volta che si sia affermato il nuovo standard, si rivolgono ad altri segmenti di crescita come l’IoT.

Quale logica finanziaria?

La lentezza questa volta, tuttavia, illustra anche come alcuni utenti di dispositivi IoT non vedano ancora la logica finanziaria nell’aggiornamento al 5G, dice Sandra Wendelken, analista di IDC al Wall Street Journal. Gli operatori sanitari che utilizzano i dispositivi IoT per prendersi cura dei pazienti o le aziende che utilizzano i dispositivi per tenere traccia delle abitudini di lavoro dei dipendenti, ad esempio, sono ampiamente a proprio agio con la connettività dei loro dispositivi esistenti, afferma. Molti non vedono ancora che le funzionalità offerte dal 5G, in particolare velocità di trasmissione dati più elevate, valgono il prezzo di un aggiornamento.

“La maggior parte non utilizza la tecnologia 5G perché il ritorno sull’investimento non è ancora arrivato”, afferma la signora Wendelken.

5G, serve lunga vita per la batteria ma i device non ce l’hanno ancora

Un altro fattore che pesa sul 5G è che alcune delle nuove applicazioni più potenti dell’Internet delle cose richiedono una lunga durata della batteria che i dispositivi 5G non possono offrire.

Gli agricoltori, ad esempio, hanno iniziato a implementare sensori wireless di umidità del suolo per regolare l’irrigazione, ad esempio. Ma questi dispositivi sono più economici e più facili da gestire quando funzionano con batterie a lunga durata e si basano su una tecnologia di connettività precedente. Lo stesso vincolo si applica a molti dispositivi delle smart city, come i parchimetri che funzionano con celle solari e alle applicazioni del settore della vendita al dettaglio come i cartellini dei prezzi digitali.

5G? Non serve per tutte le applicazioni

In alcune di queste applicazioni, in cui le connessioni via cavo non sono possibili, un’antenna 5G potrebbe aiutare trasmettendo dati da piccoli sensori alimentati a batteria a grandi data center per ulteriori elaborazioni. Ma c’è ancora scarsa propensione e, ancor più importante, poco interesse per la tecnologia 5G da incorporare direttamente in molti dispositivi Internet delle cose, sostiene Mohan Maheswaran, ad di Semtech Corp., che progetta chip per dispositivi a bassa potenza.

“Il 5G è davvero orientato alla connettività a larghezza di banda molto elevata, quindi per lo streaming di video e dati a larghezza di banda elevata”, aggiunge Maheswaran. “Di solito non si presta a un sensore di parcheggio oa un sensore di luce”.

Anche Silicon Labs, una società che progetta chip specializzata in circuiti per dispositivi IoT a bassa potenza, non ha visto alcuna invasione di dispositivi 5G sul mercato, dice il Ceo Matt Johnson.

Bluetooth e WiFi

La tecnologia 5G è promettente, dice, ma i problemi di consumo della batteria combinati con i costi elevati potrebbero essere un freno duraturo alla sua crescita. Per i clienti di questi dispositivi, la connettività 5G costa troppo rispetto ad altre tecnologie a buon mercato come il Bluetooth, Wi-Fi e altri mezzi per lo scambio di dati in modalità wireless.

“Alcune applicazioni sono perfette per cellulari e 5G e alcune applicazioni non saranno mai candidate”, dice.

Soltanto l’inizio

Tuttavia, alcuni dei sostenitori più accaniti del 5G sono convinti che l’ondata di Internet delle cose è soltanto all’inizio.

I visori per la realtà aumentata e la realtà virtuale stanno diventando sempre più popolari, e sempre più svincolato da goffi computer.

Diverse industrie stanno iniziando a usare il 5G per controllare macchinari in fabbrica, minimizzare i tempi morti quando vogliono spostare in giro queste macchine.

Ci si aspetta ora che le aziende alla fine utilizzino sempre più 5G, dotando i dipendenti di più dispositivi connessi per aiutarli a lavorare e tenere traccia di quello che fanno. Per Qualcomm, uno dei principali sostenitori del passaggio al 5G, la crescita dei dispositivi IoT fa parte della seconda fase della più ampia storia del 5G, una fase che è ancora nella sua infanzia. Gli standard tecnici che definiscono cos’è il 5G vengono aggiornati nel tempo per soddisfare i gadget non telefonici, che i sostenitori del 5G sperano possano far ripartire il mercato.

Elementi frenanti

L’espansione del 5G è legata a tutti i tipi di nuovi casi d’uso e, a sua volta, la creazione di nuovi tipi di dispositivi che non esistevano nell’era del 4G.

Secondo IDC, problemi come la pandemia di Covid-19 e le interruzioni della catena di approvvigionamento causate da essa sono stati un altro ostacolo imprevisto per il mercato dell’Internet delle cose, limitando la crescita dei dispositivi abilitati al 5G. Nonostante questi problemi, IDC prevede ancora che ci saranno 187 milioni di connessioni IoT 5G negli Stati Uniti entro il 2026, una traiettoria di crescita esponenziale che supporta il caso rialzista per il settore.

“La crescita è stata più lenta di quanto alcuni nel settore avessero sperato, ma molti fattori legati allo standard, alla pandemia, alla catena di approvvigionamento e alle questioni economiche hanno avuto un ruolo”, chiude Wendelken. “Ci sono stati alti e bassi in ogni generazione di tecnologia wireless e il 5G non è diverso”.