Verizon ed AT&T hanno deciso di rimandare in parte il rollout delle reti 5G vicino agli aeroporti americani, per dare alle compagnie aeree più tempo per assicurare che le apparecchiature di bordo siano al sicuro dal rischio interferenze.

Verizon ed AT&T hanno deciso di rimandare in parte il rollout delle reti 5G vicino agli aeroporti americani, per dare alle compagnie aeree più tempo per assicurare che le apparecchiature di bordo siano al sicuro dal rischio interferenze da parte del segnale wireless. Lo rendono noto le autorità regolatorie delle Tlc, sollevando però le proteste della industry delle compagnie aeree non contenta dell’accordo raggiunto.

Leggi anche: 5G negli Usa finalmente benvenuto presso gli aeroporti. Nella Ue (e in Italia) nessun nodo interferenze in banda C

Banda C a rischio interferenza

Un gruppo commerciale dell’industria aerea ha affermato che le autorità di regolamentazione federali stanno adottando un “approccio affrettato” per cambiare le apparecchiature sugli aerei sotto la pressione delle società di telecomunicazioni.

La Federal Aviation Administration ha dichiarato venerdì che le società wireless hanno accettato di ritardare parte del loro utilizzo della sezione C-Band dello spettro radio fino a luglio 2023.

“Riteniamo di aver identificato un percorso che continuerà a consentire la coesistenza sicura dell’aviazione e del wireless in banda C 5G”, ha affermato l’amministratore ad interim della FAA, Billy Nolen.

Tuttavia, i gruppi aeronautici affermano che il servizio C-Band potrebbe interferire con i radioaltimetri, dispositivi utilizzati per misurare l’altezza di un aereo dal suolo. I piloti usano altimetri per l’atterraggio in caso di maltempo, quando la visibilità è scarsa.

Modifiche necessarie a bordo

Nolen ha affermato che gli aerei più suscettibili alle interferenze – più piccoli, i cosiddetti aerei delle compagnie aeree regionali – devono essere dotati di filtri o nuovi altimetri entro la fine di quest’anno. I componenti per il retrofit di aerei più grandi utilizzati dalle principali compagnie aeree dovrebbero essere disponibili entro luglio 2023, quando le società wireless prevedono di gestire reti 5G nelle aree urbane “con restrizioni minime”, ha affermato.

Airlines for America, un gruppo commerciale per i più grandi vettori statunitensi, ha affermato che la FAA non ha approvato gli aggiornamenti necessari e che i produttori non hanno ancora prodotto le parti. “Non è affatto chiaro che i vettori possano rispettare quella che sembra essere una scadenza arbitraria”, ha dichiarato il CEO del gruppo commerciale Nicholas Calio in una lettera a Nolen.

Tlc in pressing

Ha affermato che la sicurezza è messa a repentaglio “dall’approccio affrettato alle modifiche dell’avionica tra le pressioni delle società di telecomunicazioni” e ha avvertito che se le parti di ricambio non saranno pronte in tempo, il servizio aereo potrebbe essere interrotto.

Verizon ha affermato che l’accordo consentirà alla società di revocare i limiti volontari al lancio del 5G negli aeroporti “in un approccio graduale nei prossimi mesi”. AT&T ha affermato di aver accettato di adottare “un approccio più personalizzato” per controllare la potenza dei segnali vicino alle piste in modo che le compagnie aeree abbiano più tempo per adattare le apparecchiature.

Gli sviluppi di venerdì sono stati gli ultimi di una lunga disputa tra compagnie aeree e compagnie wireless e le rispettive autorità di regolamentazione, la FAA e la Federal Communications Commission, che hanno stabilito che il servizio in banda C non rappresentava alcun rischio per gli aerei.

Verizon e AT&T hanno speso 68 miliardi di dollari in un’asta FCC per lo spettro 5G l’anno scorso. Le società hanno iniziato ad attivare nuove reti 5G a gennaio, ma hanno deciso di ritardare l’accensione di alcune torri per sei mesi, fino al 5 luglio, a causa delle preoccupazioni sollevate dalla FAA e dalle compagnie aeree.