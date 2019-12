5G, mercato globale base station a 840 miliardi di dollari nel 2025

Cresce senza sosta la diffusione delle reti 5G in tutto il mondo. Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Giappone ed Europa stanno realizzando le infrastrutture portanti su cui poggerà il nuovo standard delle telecomunicazioni mobili e su cui nascerà un nuovo enorme mercato di servizi e applicazioni.

Solo in infrastrutture, sono attesi ricavi per quasi 48 miliardi di dollari entro il 2027, mentre le stesse città, con i numerosi progetti smart city in corso d’opera, vedranno aumentare gli investimenti in connettività fino a 158 miliardi di dollari entro il 2022.

Servono reti e connettività crescente per accelerare la trasformazione digitale e favorire nuova crescita economica lato industriale e dei servizi e per questo, di pari passo, sta crescendo anche la spesa in 5G base station che, secondo un nuovo Report QY Research, passerà dai 10 miliardi di dollari raggiunti nel 2018 agli 840 miliardi di dollari attesi per il 2025.

Una crescita a doppia cifra davvero significativa, se i dati saranno confermati, con un tasso annuo (Carg 2019-2025) superiore al 50%.

Lo studio parte dal presupposto che entro la fine del 2020 avremo un gran numero di reti commerciali 5G attivate nelle principali città del pianeta e in moltissimi distretti/aree industriali, soprattutto in Cina e Stati Uniti. Infrastrutture queste ultime fondamentali per l’industria e le imprese 4.0, come è stato spiegato al 5G Italy 2019 di Roma, che utilizzeranno massicciamente l’internet delle cose industriale, la robotica, l’intelligenza artificiale e la mixed reality, ma anche per la stessa Pubblica Amministrazione con il cloud, le auto connesse e a guida autonoma, per la sanità digitale, l’agritech, la fintech, il mondo bancario, delle assicurazioni e dei servizi, solo per citare alcune tra le principali aree di applicazione del 5G.

Gli utilizzatori finali delle reti e dei servizi 5G sono gli utenti di rete mobile e secondo stime Statista, nel 2020 dovrebbero raggiungere i 55 milioni di subscribers solo in Asia e 18 milioni negli Stati Uniti.

Le stesse stime riferite al 2024 riportano di un monte utenti di 270 milioni in Nord America, oltre 300 milioni in Europa (compresi i Paesi più ad Est), 1,220 miliardi in tutta l’Asia, compresa l’Oceania.

Questo significa, infine, che crescerà il numero di smartphone abilitati al 5G sul mercato. Secondo stime IDC, entro il 2020 si avranno 190 milioni di spedizioni di telefoni 5G nel mondo, pari al 14% del totale. Entro il 2023, lo stesso Report vede gli smartphone 5G salire al 28% del totale, con la possibilità di raggiungere le 420 milioni di spedizioni per quell’anno.