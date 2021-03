5G, lo slicing pronto a portare nuova crescita alla industry

Lo slicing del 5G è un elemento fondamentale per la nascita di nuove forme di business model e un fattore chiave per concretizzare il potenziale del 5G.

Usando il network slicing, gli operatori possono offrire livelli di servizio differenziato di disponibilità della rete, portata, latenza, livello di sicurezza e diversi altri indicatori di performance.

Ambiente di connessione più controllabile

Tutto ciò pone le basi per un ambiente di connessione più controllabile e flessibile senza per questo cambiare le proprietà della infrastruttura sottostante che fornisce le pure e semplici capacità della rete.

Un meccanismo di slicing completo è atteso per il 2024, allorché lo slicing sarà in grado di generare 20 miliardi di dollari in ricavi, secondo stime di ABI Research.

Tre business driver

Second la società di ricerca, sono tre i business driver principali. Il primo, è il fatto che nuovi servizi possono essere sviluppati con una minima se non nulla interruzione dei servizi esistenti in termini di riconfigurazione della rete.

Il secondo, i vertcals possono ottimizzare l’efficienza della rete ad un prezzo potenzialmente più basso. La condivisione della infrastruttura di rete è utilizzata su diverse “fette” del 5G, promuovendo così un miglior utilizzo delle risorse.

In terzo luogo, lo slicing del 5G consente ai partner di portare sul mercato una gamma più ampia di servizi di business basati su fette di rete che sono customizzate in linea con accordi e indicatori prefissati, secondo ABI Research.

Ecosistema

L’ecosistema si sta nel frattempo attrezzando. Ad esempio, ZTE dispone di un ampio portafoglio per la gestione dello slicing (affettamento) di rete che va dal core network, al trasporto all’accesso. Lo stesso vale per altri player come Amdocs, Ericsson, Huawei e Nokia.

Ci sono alcuni fornitori che stanno progettando pacchetti 5G specifici per slice che offrono sinergie con i sistemi e le reti esistenti. Un meccanismo di slicing 5G completo comporterà l’interazione con una pletora di sistemi esistenti e l’interconnessione tra più fornitori.