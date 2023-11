5G, la rete DAS di INWIT al Merlata Bloom di Milano

Il sistema di microantenne distribuite DAS di INWIT per la copertura 5G dell’innovativo Lifestyle Center Merlata Bloom, inaugurato oggi nel cuore del nuovo smart district di Milano.

È il sistema di microantenne distribuite DAS di INWIT a rendere stabile ed efficiente la copertura 5G dell’innovativo Lifestyle Center Merlata Bloom, inaugurato oggi nel cuore del nuovo smart district di Milano.

Il più grande centro commerciale del capoluogo lombardo, che conta quasi 200.000 mq, 210 attività commerciali, oltre 10.000 mq di spazi dedicati a tempo libero, cultura e intrattenimento e 4.000 posti auto e nel quale si stima transiteranno 110 mila persone al giorno, beneficia anche di un innovativo impianto di copertura mobile interna dedicato. Il Distributed Antenna System (DAS) di INWIT conta oltre 200 microantenne, con 3 operatori già attivi, che consentono la ricezione del segnale wireless nell’intera area del Merlata Bloom, di cui ben 3.200 mq in 5G e i restanti in 5G ready.

“Centri innovativi come il Merlata Bloom di Milano vanno incontro alle esigenze dei clienti, sempre più sensibili alla connettività. Ecco perché in questi luoghi così densamente frequentati, soprattutto dalle nuove generazioni, sono fondamentali infrastrutture condivise DAS di INWIT, in grado di fornire un’efficiente copertura dedicata dei principali operatori mobili, anche 5G”. – ha dichiarato Lucio Golinelli, Direttore Commerciale di INWIT.