Nuove base station per 500 milioni di utenti 5G

L’obiettivo di Pechino entro il 2025 è di installare e attivare 3,6 milioni di base station 5G. Secondo i nuovi dati diffusi dal ministero dell’Industria e dell’Information technology (MIIT) a novembre la Cina ha raggiunto il dato record di oltre 1,3 milioni di stazione radio base, attualmente più del 70% del totale mondiale.

Altro risultato straordinario è il numero di utenti di rete e servizi 5G che ormai sfiora i 500 milioni, contro i 450 milioni circa di ottobre 2021.

Anche qui, il traguardo che si è prefissato Pechino è superare i 560 milioni di utenti di rete 5G entro il 2023.

Gli obiettivi entro il 2025

“Nel 2022, il Paese potenzierà ulteriormente le sue tecnologie dell’informazione e della comunicazione e farà progredire il lancio di servizi 5G e la realizzazione di reti in fibra ottica gigabit in modo stabile e continuato”, ha dichiarato in una nota il ministro Xiao Yaqing.

Entro il 2023, inoltre, la Cina punta ad avere il 40% degli utilizzatori di smartphone 5G e almeno 18 base station ogni 10 mila persone, secondo le linee guida decise a luglio.

Stando al white paper pubblicato dalla China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), il 5G potrebbe rappresentare un driver per la crescita economica stimato attorno ai 204 miliardi di dollari (1.3 trilioni di yuan), per un valore aggiunto economico dell’investimento atteso attorno ai 47 miliardi di dollari (300 miliardi di yuan).

Il mercato cinese degli smartphone 5G

Altro elemento chiave in questa corsa della Cina alla leadership nel mercato globale delle tecnologie 5G è la vendita di smartphone abilitati al nuovo standard di rete mobile, che nel cumulato di gennaio-novembre 2021 hanno raggiunto le 317 milioni di spedizioni a livello nazionale, per un aumento del +63% su base annua, per 427 modelli lanciati sul mercato.

Per il solo mese di novembre, secondo i dati della CAICT, le spedizioni di smartphone 5G sono state pari a 35,3 milioni di unità, +19,2% su base annua, con il lancio di 47 nuovi modelli (anche qui in aumento del 34% su base annua).