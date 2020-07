La Cina supera per la prima volta la soglia dei 100 milioni di sottoscrittori a servizi 5G, secondo le utlime cifre diffuse da China Mobile e China Telecom. In altre parole, il 10% degli abbonati mobili in Cina ha un abbonamento 5G. Lo scrive Les Echos, precisando che per il momento il 30% dei nuovi sottoscrittori 5G sono in realtà dei pre-abbonati che devono ancora acquistare uno smartphone 5G per poter navigare sulle nuove reti.

5G sviluppo rapido in Cina

Le reti 5G si stanno sviluppando molto rapidamente in Cina, dove il marketing spinge molto sul nuovo standard di comunicazione elettronica che, quanto meno in patria, non sta subendo contraccolpi dai numerosi bandi subiti da Huawei in diversi paesi europei fra cui il Regno Unito.

C’è da dire che secondo stime diffuse da Ericsson gli abbonati 5G nel 2020 raggiungeranno quota 190 milioni. Quindi, più di metà delle sottoscrizioni arriva per ora dalla Cina, un’economia che nonostante la pandemia ha saputo ripartire in forze.

Corea del Sud seconda con 10 milioni di abbonati

Per fare un confronto, la Corea del Sud, primo paese al mondo ad aver lanciato il 5G nel 2019, qualche mese prima della Cina, conta ad oggi 7 milioni di abbonati, pari anche qui a circa il 10% di tutti gli abbonati mobili del paese. Gli Usa sono lontani, con appena un milione di abbonati 5G.