5G Italy, Righi (Linkem): ‘Il 5G deve portare valore con i Verticals’

Daniele Righi, Chief Innovation & Business Development Officer di Linkem al 5G Italy: 'Per giustificare gli ingenti investimenti necessari per lo sviluppo del nuovo standard'.

“Il 5G è un grande abilitatore per i Verticals, è necessario sviluppare servizi che portano valore” per giustificare gli ingenti investimenti necessari per lo sviluppo del nuovo standard. Lo ha detto Daniele Righi, Chief Innovation & Business Development Officer di Linkem nel suo intervento al 5G Italy, la conferenza internazionale organizzata dal Cnit (Consorzio nazionale interuniversitario delle telecomunicazioni) che si tiene dal 30 novembre al 2 dicembre a Roma.

Verticals per il turismo: il bus immersivo di Roma antica

Il Linkem Lab è una struttura, creata tre anni fa, che è la sintesi di diversi concetti per mettere insieme grandi aziende con piccole realtà, spesso startup, specializzate e strutturate verticalmente, come nel caso del bus turistico per il tour immersivo di Roma antica messo a punto da Linkem con Arsenale 23.

“Il 5G è un grande abilitatore per la trasformazione digitale di tutti i business che sono anche richiamati in maniera molto strutturata nel Pnrr”, aggiunge Righi.

Le missioni del Pnrr sono i Vertical del 5G

Il Pnrr in questo contesto diventa un mezzo per accelerare il percorso di digitalizzazione di diversi settori. “Tutti i servizi del 5G saranno gestiti da soggetti estremamente specializzati”, aggiunge Righi, ricordando che oltre al turismo Linkem ha già dedicato risorse all’agricoltura ad esempio e nuove applicazioni arriveranno in tempi stretti.

5G Italy, come seguire online la 4^ edizione

