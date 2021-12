Le applicazioni industry del 5G

“Alla fine dell’anno ci saranno 660 milioni di utenti 5G nel mondo”, ha affermato Riccardo Mascolo, Direttore Strategia e 5G per l’industria, Ericsson Italia e Sud Est Mediterraneo, intervenendo alla quarta edizione del 5G Italy di Roma, conferenza di tre giorni sulla nuova tecnologia di rete e le sue applicazioni organizzata dal CNIT (Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni).

Il nuovo standard di rete è così rapido nel suo dispiegarsi a livello mondiale che, secondo le stime di Ericsson “5G for Industries”, in prospettiva, saranno connessi 1 miliardo di utenti con due anni di anticipo rispetto a quanto accaduto con il 4G.

L’utilizzo medio di dati mobili mensile, a livello globale, sempre secondo queste stime, “raggiungerà i 41 GB per utente/smartphone entro il 2027, contro gli 11,4 GB attuali“, ha continuato Mascolo.

“Se considerassimo solo l’Europa occidentale, dove è inclusa l’Italia, tale stima sale a 51 GB al mese per utente/smartphone“, ha precisato il manager.

Questo perché la rete vedrà ampliare le sue applicazioni, entro 5-6 anni, quando arriverà a sommare il 50% di tutti gli abbonamenti mobili attivati a livello mondiale, con una copertura del 75% della popolazione e veicolando il 60% del traffico nel suo complesso.

5G e il mondo dello spettacolo

#5GItaly2021 @GR_Mascolo "Nello spettacolo The Garden of Forking Paths di Andrea Molino, la tecnologia #5G ha consentito nuove modalità di produzione e fruizione di uno spettacolo dal vivo." #PNRR pic.twitter.com/f6sVQ0J3Os — 5GItaly (@5GItaly) November 30, 2021

“Nello spettacolo The Garden of Forking Paths di Andrea Molino, la tecnologia 5G ha consentito nuove modalità di produzione e fruizione di uno spettacolo dal vivo”, ha ricordato Mascolo nel suo intervento.

L’opera ‘The Garden of Forking Paths‘ è stata inserita nel progetto europeo ‘5G-Tours’ e lo scorso 9 novembre è andata in scena a Torino, al Gran Salone Ricevimenti di Palazzo Madama, eseguendo un esperimento con tecnologia Ericsson mai realizzato prima, di musica suonata in contemporanea da musicisti in punti diversi dalla città grazie alla connessione 5G.

La transizione tecnologica nel manifatturiero

“Lo scenario e le prospettive nei prossimi 5 anni sono incoraggianti“, ha aggiunto il Direttore strategia e 5G industria di Ericsson guardando i dati relativi all’impiego (attuale e atteso per il 2027) e alla crescita della tipologia e del numero di tecnologie avanzate ICT abilitate a livello di imprese grazie al 5G.

“Se guardiamo agli use case e all’adozione di queste tecnologie tra le aziende italiane, di cui abbiamo ascoltato circa 400 decision maker, vediamo per ogni tecnologia una certa percentuale di adozione e possiamo vedere che l’Italia, rispetto al resto del mondo, non è messa male. La proiezione a cinque anni, inoltre – ha commentato Mascolo – è assolutamente più positiva, perché le imprese tendono a prendere maggiore consapevolezza delle potenzialità del 5G applicato all’ICT, con i vantaggi in termini di produttività, ricavi, risparmi nei consumi energetici”.

Tra queste troviamo i software IA (71%, contro l’attuale 40%), le tecnologie per il riconoscimento video (65%, 35%), il controllo da remoto delle vetture e delle macchine in generale (77%, 49%), la realtà aumentata (61%, 28%), i gemelli digitali (57%, 24%), realtà virtuale (61%, 28%), robot collaborativi o cobot (65%, 32%).

Smart factory in Texas

“Nella Smart Factory di Ericsson in Texas gli impianti sono stati potenziati con una rete #5G dedicata. Risultato: +120% della produttività per singolo dipendente e notevoli risparmi energetici“, ha spiegato poi Mascolo.

In questo caso il dirigente si riferiva alla fabbrica 5G di Ericsson a Lewisville, in Texas, dove si sperimentano tutte le possibilità ed i vantaggi della nuova tecnologia.

#5GItaly2021 @GR_Mascolo "Nella Smart Factory di Ericsson in Texas gli impianti sono stati potenziati con una rete #5G dedicata. Risultato: +120% della produttività per singolo dipendente e notevoli risparmi energetici". Maggiori info: https://t.co/IiZufZ8AN1 pic.twitter.com/kDDhfSpOFK — Ericsson Italia (@EricssonItalia) November 30, 2021

Tra le applicazioni che hanno permesso di abilitare alcune tra le tecnologie sopra elencate ci sono i robot mobili autonomi per le operazioni di logistica, ad esempio, dotati di modem con cui connettersi alla rete locale 5G.