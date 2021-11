Aldo Bisio, ad di Vodafone Italia al 5G Italy: 'Negli ultimi 10 anni il settore delle telecomunicazioni europee è stato il peggior settore per la sua performance in borsa '.

Enormi investimenti per realizzare le reti, a fronte di una regolazione sulla concorrenza e mancanza di consenso politico intorno alla industry delle telecomunicazioni. Questi i due temi principali della lettera inviata dai Ceo dei principali operatori europei, fra cui Vodafone, Telefonica e Orange, inviata a Bruxelles per chiedere interventi volti a rendere più favorevole agli investimenti in un contesto regolatorio della Ue, alla luce degli ingenti investimenti necessari nei prossimi anni per lo sviluppo delle nuove reti 5G.

“E’ una richiesta di soccorso”, dice Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia partecipando al 5G Italy, la conferenza organizzata dal Cnit (Centro nazionale interuniversitario delle telecomunicazioni) in corso a Roma dal 30 novembre al 2 dicembre.

Ma perché siamo giunti a questo?

“Negli ultimi 10 anni il settore delle telecomunicazioni europee è stato il peggior settore per la sua performance in borsa – ha detto Bisio – tutto lo sviluppo del 4G degli ultimi 5-6 anni si è fondato sul debito”.

In queste condizioni, il settore europeo delle Tlc non è in grado di competere con il mercato americano ed asiatico nella corsa al 5G. Il rischio di un ritardo nello sviluppo delle nuove reti fisse e mobili è una preoccupazione diffusa in Europa. Da qui l’invito nella lettera inviata ieri dai maggiori Ceo all’Europa adi un maggiore allineamento.

Che fare per migliorare il contesto delle Tlc?

Se negli Usa ci sono tre operatori Tlc che si spartiscono un mercato fatto di 330 milioni di cittadini (in media 110 milioni di clienti testa), in Europa ci sono 440 milioni di cittadini a fronte di circa 70 aziende di Tlc (in media 6 milioni di clienti a testa). “Nel caso europeo c’è sempre stata frammentazione – dice Bisio – l’iper frammentazione, che beneficia il pricing dei consumatori, non concede respiro alla capacità di investimento delle aziende. Crediamo che questa sia una politica da ribilanciare, alla luce dei nuovi investimenti che l’Europa deve fare nelle nuove infrastrutture, stiamo parlando di circa 300 miliardi di euro nel corso dei prossimi 4 o 5 anni”.

#5GItaly2021 Aldo Bisio: “Con #5G la Sanità diventa decentralizzata e consente di curare i pazienti, nelle prime fasi, da casa con risparmio economico per lo Stato” pic.twitter.com/Tbjr3jYzWN — 5GItaly (@5GItaly) November 30, 2021

L’eccessiva frammentazione in Europa penalizza gli investimenti

“Se prendiamo le prime 7-8 aziende di telecomunicazioni in Europa, i 180 miliardi di debito del 2010 hanno superato i 300 nel 2021: alla luce anche dei grandi investimenti che è chiamato a fare lo sviluppo di reti, fibra e 5G, il settore in questo momento non è in grado di finanziare quella che è una corsa tra grandi ecosistemi”, ha aggiunto Bisio, precisando che il timore è “che l’aggravamento dello stato dei nostri conti si traduca in un ritardo nello sviluppo di infrastrutture di rete fissa e mobile”.

Aldo Bisio @VodafoneIT :“In Europa ci sono circa 70 aziende nel settore TLC. Questo crea un problema d'investimenti a causa delle frammentazione del mercato e della regolamentazione stringente” #5GItaly2021 #5G #PNRR pic.twitter.com/ZrzZF7XO4z — 5GItaly (@5GItaly) November 30, 2021

5G Italy, come seguire online la 4^ edizione

“5G Italy – a European Perspective. PNRR, Investimenti, Mercato, Ricerca, Competenze e Crescita” è il titolo della 4^ edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome, che si terrà con la modalità ibrida on line su www.5GItaly.eu e on site nella Capitale per tre giorni: 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2021, presso la Sala Capranichetta e la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale in piazza di Monte Citorio. La partecipazione in sala è consentita solo su invito personale da parte dell’organizzazione.

Per seguire online la Conferenza registrati su www.5GItaly.eu