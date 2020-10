5G, negli Usa in arrivo 9 miliardi di dollari per le zone rurali

Via libera da parte della FCC americana all'erogazione di nuovi fondi aggiuntivi per 9 miliardi di dollari per la copertura 5G delle aree rurali del Paese in sei anni.

Nuovi fondi aggiuntivi per 9 miliardi di dollari per la copertura 5G delle aree rurali del Paese. La FCC (Federal Communication Commission) americana ha dati il via libera ai nuovi finanziamenti per il Fund for Rural America, precisando però che la somma sarà disponibile soltanto dopo una nuova ricognizione e mappatura delle aree non servite. Lo strumento per mappare la copertura broadband del territorio va però migliorato.

Rimappatura del territorio negli Usa

Il fondo per le zone rurali è stato annunciato a dicembre 2019. Ma nel contempo la FCC ha avviato un programma di rimappatura del territorio perché i dati comunicati dagli operatori risultavano imperfetti. Prima di erogare le sovvenzioni, serve un nuovo strumento di mappatura.

Per questo il presidente della FCC Ajit Pai ha fatto sapere che l’asta per l’assegnazione delle frequenze sarà ritardata, per consentire l’adozione del nuovo metodo di rilevamento della copertura.

Gli impegni di T-Mobile

L’asta terrà poi conto dell’impegno di T-Mobile nel quadro del merger con Sprint di coprire il 90% dell’America rurale in 5G entro sei anni, affinché non vi siano duplicazioni di copertura. Si terrà conto anche delle aree più difficilmente raggiungibili per ragioni orografiche come le case sparse. La copertura dovrà essere conclusa in sei anni.

5G testato dal Pentagono

Sempre negli Usa, è di pochi giorni fa la notizia che Il Dipartimento americano della Difesa ha annunciato un investimento di 600 milioni per testare il 5G in cinque diverse basi militari del paese. Fra le aziende coinvolte nella sperimentazione ci sono fra gli altri AT&T, Deloitte, Nokia, Ericsson, GE Research e Federated Wireless.