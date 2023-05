5G security, il mercato dei servizi e dei software

L’aumento di numero delle reti 5G a livello globale impone un maggiore livello di sicurezza delle stesse e il mercato dei servizi e dei software dedicati sta crescendo molto rapidamente.

Secondo il Rapporto pubblicato da ABI Research, dal titolo “5G Security: The Software and Services Opportunity”, entro il 2027 il mercato dei software e dei servizi per la sicurezza delle reti di quinta generazione potrebbe superare gli 8,6 miliardi di dollari di ricavi a livello globale.

Numerosi i fornitori che stanno già offrendo diverse soluzioni di 5G security, per migliorare i sistemi di autenticazione delle funzioni di rete cloud e virtuali, per verificare gli accessi e per proteggere i servizi 5G core.

“Sono tante le soluzioni di sicurezza per il 5G sul mercato per difendere reti, dati e dispositivi, l’importante è garantire che queste tecnologie siano adatte al nuovo contesto e possano lavorare con i requisiti definiti dagli standard della nuova generazione di rete”, ha spiegato Michela Menting, Telco Cybersecurity Research Director di ABI Research.

Una quota crescente di questi ricavi proverrà dalla domanda delle aziende per la security di applicazioni specifiche, come URLLC e MMTC, o per particolari configurazioni, come il network slicing.

6 miliardi di abbonati al 5G entro il 2027

Come detto la necessità di incrementare le difese delle reti 5G va di pari passo con la rapidità delle installazioni e di diffusione dell’infrastruttura.

Secondo una recente analisi Omdia, entro il 2027 si stima che gli abbonati alle reti 5G saranno quasi 6 miliardi nel mondo. Alla fine del 2022 sfioravano gli 1,5 miliardi.

I driver principali di questa significativa crescita sono due: la disponibilità di smartphone 5G a prezzi accessibili e la maggiore concorrenza tra gli operatori di rete, con offerte meno care per aziende e consumatori.

Traffico in aumento attorno ai 2.550 exabytes entro quattro anni

Sempre secondo uno studio ABI Research, dal titolo “5G Core Market Status and Migration Analysis”, grazie allo sviluppo delle reti 5G Core, di cui ne sono state attivate 35 in modalità standalone (SA) a livello globale, il numero di abbonamenti raggiungerà 3,1 miliardi di unità entro il 2027.

Le reti Core costituiscono il network base che consente di connettere tutte le reti di accesso. È il collegamento centrale dove transitano tutti i segnali provenienti dai dispositivi degli utenti, dall’invio e la ricezione dei messaggi, all’autenticazione per l’accesso ai servizi a cui si abbonati, fino alla gestione delle torri radio per le chiamate.

Atteso un tasso medio di crescita annua (Cagr 20 pari al +27% e una crescita del traffico stimata in 2,550 exabytes (dagli attuali 239 exabytes).

Roaming 5G, +900% di connessioni globali tra quattro anni

Secondo un altro studio Juniper Research, entro il 2027 il roaming 5G crescerà del +900% in tutto il mondo, passando da 53 a 526 milioni connessioni globali.

Con esso, in tutto il mondo, aumenterà in maniera rilevante anche il traffico dati in roaming per reti di quinta generazione, secondo le stime riportate dallo studio del +3.500% entro i prossimi quattro anni.