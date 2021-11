Il nuovo sistema operativo per smartphone di Google, l’Android 12 OS in uscita l’anno prossimo, incorporerà funzioni per lo slicing delle reti 5G per le aziende.

Il nuovo sistema operativo per smartphone di Google, l’Android 12 OS in uscita l’anno prossimo, incorporerà funzioni per lo slicing delle reti 5G.

La mossa è dirompente e segna l’ingresso in grande stile di Google nel remunerativo business dello slicing 5G, lanciando così la volata dei grandi hyperscaler globali (Amazon, Facebook, Apple & Co) alla cassaforte ancora inesplorata dei Vertical del 5G.

L’ingresso di Google nel mercato dello slicing avviene in due modi.

Smartphone aziendali, traffico gestito su slice dedicate

Il primo è per gli smartphone aziendali, instradando tutto il traffico dati inviati e ricevuti da un dispositivo sulle sezioni di rete fornite dall’operatore di telefonia mobile dell’azienda. Android 12 offre agli operatori la possibilità di gestire le sezioni di rete utilizzando un nuovo meccanismo di controllo delle policy dinamico chiamato User Equipment Route Selection Policy (URSP). L’URSP consente ai dispositivi di passare automaticamente tra le diverse sezioni di rete in base all’applicazione che stanno utilizzando. Ad esempio, qualcuno che lavora per un istituto finanziario potrebbe richiedere una sezione di rete altamente sicura per l’invio e la ricezione di dati aziendali sensibili, ma richiederà poi una sezione affidabile, ad alta velocità e bassa latenza in modo che possa partecipare a una riunione video.

Profilo enterprise come repository a sé e rete dedicata

Il secondo modo è implementato nel profilo di lavoro. Per anni, le aziende hanno avuto la possibilità di creare profili di lavoro su dispositivi Android, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà dell’organizzazione o dell’individuo, da utilizzare come repository separato per app e dati aziendali. Quando Android 12 uscirà il prossimo anno, le aziende saranno in grado di instradare i dati da e verso quel repository su una porzione di rete.

Google ha comunicato di aver già effettuato test di slicing della rete sia con Ericsson che con Nokia utilizzando le versioni di prova del suo smartphone Pixel 6 rilasciato da poco, che gira su sistema operativo Android 12 non ancora rilasciato. All’inizio di questa settimana, è emerso che anche Far EasTone (FET) di Taiwan ed Ericsson hanno testato con successo un dispositivo Android 12 collegato a più sezioni di rete 5G, controllate tramite URSP.

Tempistica delle aziende ancora da stabilire

Google non ha fissato alcuna tempistica su quando si aspetta che le aziende inizino lo slicing della rete sui dispositivi Android. Il che è anche comprensibile perché molti altri elementi devono unirsi per abilitare i servizi di slicing 5G commerciali.

In effetti, lo slicing della rete è una possibilità già da qualche tempo, ma con il 5G standalone che finalmente inizia a entrare in fase commerciale in alcuni mercati, non dovrebbe passare molto tempo prima di vedere lo slicing in funzione.

Valore potenziale dello slicing

Le opinioni divergono invece sul valore del mercato dello slicing. La GSMA stima che rappresenterà un’opportunità di entrate di 300 miliardi di dollari per gli operatori entro il 2025. All’inizio di quest’anno, ABI Research ha previsto che le entrate derivanti dallo slicing della rete 5G supereranno i 20 miliardi di dollari entro il 2026, trainate principalmente dalle industrie manifatturiere, dei veicoli connessi e della logistica. Nel frattempo, uno studio condotto da Ericsson e Arthur D. Little a maggio ha concluso che il mercato dello slicing della rete 5G varrà circa 200 miliardi di dollari entro il 2030.

Le nuove funzioni e i link al blog di Google Cloud

Google Cloud ha annunciato nuove funzioni di rete per consentire lo slicing dei network 5G per Android. Nuove funzioni che consentono la creazione dinamica di reti mobili virtuali con caratteristiche variabili utilizzando risorse fisiche esistenti.

Google ha detto che lo slicing del 5G offrirà dei ritorni sugli investimenti agli operatori, con la possibilità di offrire la piattaforma di rete dinamica per lo slicing al segmento enterprise. Lo slicing di rete 5G per le aziende può accrescere la performance delle applicazioni attraverso canali di rete dedicati ottimizzati per una capacità di banda superiore, latenza più bassa, maggiore affidabilità e sicurezza.

La nuova funzionalità di Android consente lo slicing della rete aziendale 5G, instrada il traffico delle applicazioni sui dispositivi gestiti sulle reti 5G degli operatori. Per i dispositivi a cui è stato effettuato il provisioning con un profilo di lavoro enterprise, i dati delle app di lavoro verranno instradati su una sezione di rete aziendale. Gli operatori che cercano informazioni più approfondite sull’implementazione dello slicing della rete 5G di Android possono visitare il sito Android SAC.

Google delivers 5G network slicing capabilities for enterprises

