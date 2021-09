Videointervista a Giovanni Ferigo, Amministratore Delegato di INWIT in occasione dell'evento 'L'Italia torna all'avanguardia nelle telecomunicazioni mobili con la rivoluzione dell'Open RAN', organizzato da JMA.

“Il 2G è nato in Europa, ma poi il 3G è nato e cresciuto in Asia, il 4G negli Usa. Il 5G e le architetture aperte possono essere la rivincita dell’Europa”. Lo ha detto Giovanni Ferigo, Amministratore Delegato di INWIT in occasione dell’evento ‘L’Italia torna all’avanguardia nelle telecomunicazioni mobili con la rivoluzione dell’Open RAN’, organizzato da JMA che si è tenuto il 22 settembre a Castel San Pietro.

Vedi anche il resoconto della giornata: Open RAN, grande occasione per le telecomunicazioni in Italia. Cosa si è detto all’evento di JMA

‘L’Italia torna all’avanguardia nelle Tlc con la rivoluzione Open RAN’. Il Videoreportage dell’evento JMA