Nuove stime diffuse da IHS Markit sulla 5G economy: nei prossimi quindici anni il settore darà lavoro a 22,3 milioni di persone nel mondo, mentre le imprese investiranno ogni anno una media di 235 miliardi di dollari per potenziare la rete 5G.

In tutto il mondo, la crescita e lo sviluppo commerciale del 5G potrebbe raggiungere i 13,2 trilioni di dollari entro il 2035. Oltre 13 mila miliardi di dollari, mille miliardi di dollari in più rispetto alle precedenti stime di IHS Markit 5G Economy, che in un nuovo studio ha rivisto il trend globale del nuovo standard di telecomunicazioni mobili (nel 2017 le stime del mercato commerciale 5G si aggiravano sui 12,3 trilioni di dollari).

“Come l’elettricità e la macchina a vapore, IHS Markit vede il 5G come un catalizzatore che spingerà la tecnologia mobile nel regno esclusivo della tecnologia general-purpose“, ha dichiarato Bob Flanagan, economics consulting director, IHS Markit.

“Gli effetti profondi derivanti da queste innovazioni variano ampiamente, dagli impatti positivi in termini di produttività – sia delle persone che delle macchine – all’elevazione degli standard di vita per le persone di tutto il mondo“.

L’indagine parte dal presupposto che l’accelerazione nell’attivazione delle prime reti commerciali possa funzionare da fattore moltiplicatore del giro di affari legato nei prossimi anni alla crescita della nuova rete mobile. Nel mondo ci sono più di 30 reti commerciali dedicate al nuovo standard già attive (soprattutto in aree molto localizzate delle città), mentre sono oltre 40 le imprese fornitrici di dispositivi abilitati al 5G.

Entro il 2035, si legge nel documento, la catena del valore del 5G darà vita a 22,3 milioni di posti di lavoro, mentre le imprese investiranno ogni anno una media di 235 miliardi di dollari per potenziare la rete.

In questa nuova tecnologia, si legge nella ricerca commissionata da Qualcomm Technologies, sembra che gli Stati Uniti spenderanno il 27% del totale destinato alla ricerca e sviluppo nelle tecnologie cellulari, seguiti da vicinissimo dalla Cina, che riserverà al 5G il 26% della spesa totale in ricerca e sviluppo.

In un’altra ricerca pubblicata di recente, cresce anche il mercato delle infrastrutture 5G, che passerà dai 784 milioni di dollari stimati per il 2019 ai 47,8 miliardi di dollari attesi per il 2027.

Sono le infrastrutture d’altronde a consentire il cambiamento, l’innovazione, la crescita economica e lo sviluppo sociale di un territorio. Anche i progetti smart city di tutto il mondo partono da questo presupposto fondamentale.