5G e sicurezza di rete, ricavi a 11,6 miliardi di dollari entro il 2026

5G security globale

Il mercato globale dei sistemi di sicurezza informatica per le reti 5G genererà ricavi stimati attorno agli 11,69 miliardi di dollari entro il 2026, secondo un nuovo Rapporto di ABI Research.

Il tasso di crescita medio annuo (Cagr 2022-2026) dovrebbe essere del +41,4%.

Nel White Paper dal titolo “38 Technology Stats You Need to Know for 2022” sono riportati i driver di questa crescita del settore 5G security, che nel 2021 ha già superato i 2 miliardi di entrate per i fornitori di soluzioni per la sicurezza IT delle infrastrutture dedicate al nuovo standard di rete mobile.

“Le tecnologie di sicurezza di rete, tra cui firewall, IDS/IPS, SIEM e soluzioni Anti-DDoS, saranno molto richieste per una maggiore protezione dell’infrastruttura mobile 5G e per aumentare il valore delle forniture alle aziende, soprattutto per applicazioni URLLC o Ultra-Reliable Low-Latency Communications, che sono i sistemi per la comunicazione ultra affidabile a bassa latenza, e applicazioni mMTC, o massive Machine Type Communications, per gestire in modo economico la connessione robusta di miliardi di dispositivi senza sovraccarico della rete”, ha spiegato Michela Menting, Research Director di ABI Research.

Crescono infrastrutture e vendite di smartphone

Altro dato rilevante è l’aumento delle vendite di smartphone 5G a livello mondiale, che hanno raggiunto le 580 milioni di unità nel 2021, ma il trend è atteso in crescita entro il 2026, a +43%, grazie anche alla riduzione del prezzo dei dispositivi, più accessibile a diverse fasce di consumatori.

Durante l’anno in corso il Rapporto stima vendite superiori ai 12 milioni di nuovi device mobili 5G, che potrebbe arrivare a 46,5 milioni entro i prossimi quattro anni.

Uno scenario di crescita che è legato a doppio filo con l’aumento delle reti 5G realizzate ed attivate in tutto il mondo.

Il mercato delle infrastrutture 5G dovrebbe crescere ad un tasso medio annuo del +71% (Cagr 2022-2027) secondo stime Fortune Business insight, passando da 1,25 miliardi registrati nel 2019 agli 80 miliardi attesi per la fine del 2027.