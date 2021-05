5G e reti locali. Il nuovo Fubinar della FUB il 25 maggio

In programma il 25 maggio alle 15,00 il nuovo Fubinar della FUB sul tema 5G e reti locali. Come registrarsi su Zoom.

Martedì 25 maggio alle 15:00 la Fondazione Bordoni promuove un nuovo Fubinar sul tema 5G e Reti locali. https://www.fub.it/5g-e-reti-locali/

L’incontro – il cui programma ufficiale sarà disponibile a breve – prosegue l’attività di riflessione pubblica sul web dedicata dalla Fondazione Bordoni a ricercatori, professionisti dell’Ict nel settore pubblico e in quello privato, funzionari della Pa ed appassionati di tecnologie digitali avviata lo scorso anno con il format dei Fubinar.

Per registrarsi: https://zoom.us/…/9516208995747/WN_YfuPkmu1Q7m9hjuPk14b8A

Le reti 5G utilizzate in ambito locale per aree territoriali anche molto ridotte potranno integrare e portare a compimento la rivoluzione del 5G avviata con l’assegnazione delle frequenze nazionali ai grandi operatori di telecomunicazioni. Introdurre specifiche frequenze da destinare a reti private a livello locale è una sfida che l’Italia deve saper raccogliere per massimizzare i benefici e le esternalità positive che la nuova ondata di innovazione incentrata sul 5G sta diffondendo a livello globale.

In attesa del programma completo che sarà reso noto a breve, hanno già confermato la loro partecipazione Antonio Sassano, presidente della Fub; Anna Ascani, Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico; Laura Aria, Commissario Agcom; Francesca Isgrò, Presidente ENAV; Andreas Muller, Head of Communication and Network Technology Bosch; Bruno Bianchini, Head of Infrastructure & Technological Services@Global Digital Solutions; Mauro Martino, Direttore Ufficio radio spettro Telecomunicazioni Agcom; Giuseppe Galasso, Responsabile Direzione Comunicazioni (DG Concorrenza) Agcm; Donatella Proto, Dgscerp Mise; Stefano Ciuoffo, Assessore Innovazione Regione Toscana; Karim El Malki, Presidente Athonet Usa; Eugenio Fedeli, Responsabile ricerca e sviluppo RFI.

