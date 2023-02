5G e fibra, allo studio un fondo Ue finanziato dalle Big Tech

In arrivo un questionario per interrogare la industry delle Tlc sulle misure da adottare per un equo contributo alle nuove reti da parte dei grandi generatori di traffico.

L’Unione Europea sta studiando un fondo per contribuire ai costi della fibra e del 5G, fondo finanziato dalle Big Tech.

Da anni Bruxelles sta meditando se far partecipare anche le Big Tech americane ai costi per il rollout delle nuove reti a banda ultralarga. La consultazione avviata un anno fa per vagliare il mercato sta arrivando al termine.

Bloomberg ha visionato un documento che rientra nella consultazione della Commissione Ue.

Dibattito sui grandi generatori di traffico

Il documento contiene il suggerimento che alle grandi aziende tecnologiche potrebbe essere chiesto di versare in un fondo centrale che servirebbe da fondo per compensare il costo della costruzione di reti mobili 5G e infrastrutture in fibra. Questo fondo sarebbe aggiuntivo rispetto ai pagamenti obbligatori dai giganti della tecnologia agli operatori di telecomunicazioni per pagare il loro utilizzo della rete.

La consultazione fa anche emergere l’idea che esista una soglia oltre la quale un’azienda potrebbe essere designata come “grande generatore di traffico”, fra questi di Google Alphabet e Netflix.

La consultazione rimarrà aperta ancora per due o tre mesi e servirà come primo vero passo concreto per addebitare agli OTT l’accesso alla rete.

Non è certo la prima volta che si sente parlare di un’ipotesi del genere. Da anni le telco chiedono un equo contributo (fair share) di investimenti da parte delle Big Tech, che producono la gran parte del traffico di rete. Ad oggi l’unica cosa che è cambiata rispetto ad una decina di anni fa è che la situazione economica della industry delle Tlc è di molto peggiorata.

Le istanze delle Telco Ue

I principali operatori dell’UE, tra cui Deutsche Telekom, Orange, Telefonica e Telecom Italia, sostengono che i sei maggiori fornitori di contenuti rappresentano oltre la metà del traffico dati Internet e dovrebbero contribuire con la loro giusta quota. I fornitori indicano anche Netflix, Apple e Microsoft.

I giganti della tecnologia affermano che l’idea equivale a una tassa sul traffico Internet che potrebbe interferire con le regole europee di neutralità della rete che trattano tutti gli utenti allo stesso modo.

La domanda della commissione fa parte di un documento di 19 pagine che l’esecutivo dell’UE ha redatto prima di proporre la legislazione.

L’esecutivo dell’UE dovrebbe pubblicare il documento la prossima settimana per raccogliere feedback dagli operatori di telecomunicazioni e Big Tech, anche se i tempi potrebbero cambiare. Il passo successivo è un accordo con i paesi e i legislatori dell’UE per finalizzare la legislazione.

“Alcune parti interessate hanno suggerito un meccanismo obbligatorio di pagamenti diretti da CAP (fornitori di applicazioni di contenuto)/LTG (grandi generatori di traffico) per contribuire a finanziare l’implementazione della rete. Sostieni tale suggerimento e, in caso affermativo, perché? In caso negativo, perché no?” il questionario chiesto.

Il questionario in arrivo

Il questionario chiede anche a chi deve applicarsi il meccanismo t; se avrebbe un impatto negativo sull’innovazione, sull’ecosistema di Internet e sui consumatori; e se l’UE debba creare un prelievo o un fondo continentale o digitale.

L’UE interrogherà anche la spesa per gli investimenti e gli sviluppi futuri di Big Tech e dei fornitori di telecomunicazioni, confermando una storia di Reuters questo mese.

“Il questionario della Commissione pone fondamentalmente domande che cercano di giustificare la narrativa della ‘condivisione equa’ promossa dalle grandi società di telecomunicazioni. Inoltre, sembra ignorare l’impatto sui consumatori e le protezioni fondamentali della neutralità della rete”, ha affermato una fonte del settore.

La Commissione chiede anche informazioni commerciali dettagliate, come i contratti di peering, che di solito sono riservate. Ciò esclude di fatto le principali parti interessate dalla partecipazione.