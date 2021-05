5G e banda ultralarga, tempi dimezzati per i permessi di impianti e scavi

Ridotto ad un massimo di 90 giorni l'iter per la richiesta di avvio lavori per scavi e posizionamento di impianti 5G. Previsti inoltre conferenza servizi unica e silenzio assenso.

Dimezzare ad un massimo di 90 giorni i tempi per ottenere il permesso per l’installazione di impianti di telefonia fissa e mobile su proprietà pubbliche e private. E’ questa la prima modifica voluta dal ministro per la Transizione Digitale Vittorio Colao, contenuta nella bozza de Decreto Semplificazioni Bis allo studio del Governo all’articolo 25 (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari).

Istanza unica

L’istanza per chiedere i permessi diventa unica, con un’ulteriore semplificazione amministrativa non certo secondaria: “L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento”.

Conferenza dei servizi semplificata

E ancora, si legge nella bozza, “il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli”. Il via libera della conferenza sostituisce tutti i pareri necessari in passato e vale anche come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Il dissenso di un’amministrazione di tutela ambientale o dei beni culturali deve essere “congruamente motivato” e scatta comunque il silenzio assenso dopo 90 giorni. Scaduti i tempi, vige inoltre il principio del silenzio assenso.

