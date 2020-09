Il Governo italiano tiene la barra dritta e segue la linea fissata la scorsa settimana e rassicura gli Usa sulla sicurezza delle reti 5G. Priorità della Casa Bianca del tutto condivisa da Palazzo Chigi ben consapevole di non voler commettere passi falsi in termini di controlli per prevenire qualunque tipo di interferenza soprattutto extra Ue. “Sulla questione del 5G ho comunicato al segretario Mike Pompeo che abbiamo ben presenti le preoccupazioni degli alleati statunitensi, siamo ben consapevoli della responsabilità che grava su ogni paese Nato quando entra in gioco la sicurezza degli alleati”. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Farnesina in conferenza congiunta con il Segretario di Stato americano Mike Pompeo, che ha incassato la rassicurazione, ricordando da canto suo che la Cina è una potenza dalla cui influenza economica è meglio guardarsi bene. Per quanto riguarda la creazione della rete 5G, “nel mio colloquio con il premier Giuseppe Conte gli ho chiesto di fare attenzione alla privacy dei suoi cittadini”, ha detto Pompeo, aggiungendo che “Il Partito comunista cinese – sottolinea Pompeo – sta cercando di sfruttare la propria presenza in Italia per i propri scopi strategici, non sono qui per fare partenariati sinceri”.

Di Maio, sempre a proposito del 5G, ha detto che “L’Italia è pienamente conscia dell’importanza di assicurare la sicurezza delle reti 5G – ha detto – Resta una nostra assoluta priorità e per questo abbiamo chiesto all’alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, che questo tema sia oggetto di discussione al prossimo consiglio degli affari esteri dell’Unione Europea” che si terrà all’inizio di ottobre.

Di Maio ‘Normativa italiana virtuosa’

“Da parte nostra – ha aggiunto Di Maio – abbiamo già adottato una normativa che potenzia le capacità governative di monitorare lo sviluppo delle reti dell’infrastruttura digitale 5G. Una normativa considerata virtuosa dalla stessa Unione Europea in diversi approfondimenti sulla materia”.

“Tutti i contratti e le intese in tale ambito sono infatti soggette allo scrutino in parte del gruppo di coordinamento del golden power istituito presso la Presidenza del Consiglio”, ha chiuso Di Maio.

Di Maio ‘Italia saldamente ancorata ad area euroatlantica’

In precedenza, il ministro degli Esteri aveva introdotto l’argomento 5G partendo da lontano e inquadrando la questione in una cornice più ampia di alleanze che vedono l’Italia saldamente posizionata nell’area euroatlantica. Di Maio detto che “L’Italia è saldamente ancorata agli Stati Uniti e all’Unione Europea, a cui ci uniscono valori e interessi comuni. Siamo un paese della Nato. Sosteniamo l’alleanza atlantica e crediamo fortemente nei valori condivisi delle grandi democrazie occidentali”.

“Ci sono dunque per l’Italia alleati, interlocutori e partner economici e commerciali. Ed è evidente che un paese dinamico come il nostro sia aperto a nuove opportunità di sviluppo”, ha precisato Di Maio: “Ma tutto questo non potrà mai avvenire al di fuori del perimetro tracciato dai nostri valori euroatlantici”.