5G, cosa frena progetti in azienda e Vertical più diffusi  

La mancanza di use case facilmente identificabili è il freno maggiore all’adozione del 5G in azienda. E’ quanto emerge dal report “5G per il business: 3° rapporto per l’innovazione digitale nelle grandi aziende italiane” realizzato da NetConsulting.

Freni per il 5G in azienda

Secondo il report, la decisione di non avviare progetti basati sul 5G dipende da freni che sono tipici non solo del settore di appartenenza delle aziende ma anche e soprattutto delle loro peculiarità. In dettaglio, la lettura delle risposte fornite dai partecipanti all’indagine consente di individuare quattro categorie di freni:

• fattori strategici e tecnologici dell’azienda: dal primo punto di vista, un buon numero di aziende ha dichiarato di non avere ancora individuato use case che richiedano l’utilizzo del 5G e i relativi benefici business (54,2% delle risposte) mentre altre imprese denunciano la mancanza di un Top Management interessato (8,3%). In termini tecnologici, non tutte le aziende ritengono di disporre di infrastrutture in grado di supportare il 5G (19,8%), altre realtà temono di non essere in grado di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza delle piattaforme 5G (4,2%);

• aspetti specifici del mercato del 5G: le aziende temono la copertura ancora non ottimale del 5G e i tempi incerti di avvio del mercato (41,7% delle risposte), la scarsa disponibilità di dispositivi 5G e il loro costo eccessivo (15,6%);

• elementi economici: molte aziende temono di non disporre delle risorse economiche necessarie a sostenere investimenti in area 5G (11,5%);

• ecosistema dell’offerta: le aziende hanno difficoltà nell’individuare il fornitore meglio posizionato per aiutarle ad applicare il 5G alla loro realtà (11,5%).

Non previste frequenze dedicate alle aziende

Al momento, non si prevede l’istituzione di nessuna frequenza dedicata alle aziende che, quindi, per portare avanti trial in ambito verticale hanno a disposizione diverse opzioni: possono usare banda senza licenza (situazione però pericolosa nel caso di scenari mission critical) oppure basarsi sui servizi degli operatori di rete mobile o su un accesso secondario allo spettro di frequenze mobile.

Porti e Logistica i Vertical più diffusi

Dal monitoraggio dei trial, emerge che le infrastrutture portuali sono l’ambito in cui l’applicazione del 5G è più avanzata. Si segnalano, in particolare, questi esempi:

• Germania: l’autorità portuale di Amburgo, Deutsche Telekom e Nokia hanno condotto un test, della durata di 18 mesi, presso il porto di Amburgo con l’obiettivo di sperimentare l’utilizzo del 5G a supporto del controllo del traffico e delle infrastrutture portuali;

• Belgio: Proximus e il porto di Anversa hanno annunciato un test della durata di 6 mesi finalizzato all’utilizzo di una rete 5G privata;

• Belgio: il porto di Zeebrugge e Citymesh hanno lanciato una rete 5G privata nel porto di Zeebrugge. In prima battuta, il 5G è stato utilizzato a supporto della connettività per rimorchiatori, rilevatori di inquinamento atmosferico, telecamere e sensori di banchina;

• Estonia: la città di Tallinn, Telia, Ericsson e Intel hanno creato, nel porto di Tallin, un’area finalizzata a sperimentare e identificare ambiti di utilizzo del 5G. Tra i primi casi d’uso, si segnala, l’erogazione di servizi di connettività Internet ai passeggeri delle navi da crociera commerciali;

• Spagna: Telefónica e APM Terminals hanno sperimentato l’uso del 5G nel porto di Barcellona a supporto del collegamento di gru, veicoli e persone;

Vertical in altri settori

L’utilizzo del 5G in altri settori verticali sembra essere meno sviluppato anche se non mancano trial e test, in fase molto iniziale, nei comparti trasporti e automotive. È il caso delle seguenti iniziative:

• Germania: Nokia e Deutsche Bahn stanno testando il 5G a supporto di treni e operazioni ferroviarie gestiti con un approccio autonomous;

• Norvegia: Ericsson, Telia e l’Università Norvegese di Scienza e Tecnologia hanno sperimentato l’utilizzo di un traghetto autonomo basato su 5G;

• Germania: Sony e Vodafone hanno condotto sperimentazioni a distanza su auto connesse con 5G ad Aldenhoven, in Germania;

• Germania: sperimentazione di Volkswagen e Nokia per l’utilizzo di una rete 5G privata in uno stabilimento di produzione;

• Finlandia: realizzazione da parte di Nokia di una rete 5G privata all’interno di una miniera d’oro;

• Germania: Vodafone Germania ha lanciato una rete 5G standalone presso un ospedale universitario di Kiel.