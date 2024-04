"Promuovere la connettività in tutta la Ue, sostenere lo sviluppo di mercati sostenibili e aperti e difendere i diritti dei consumatori sono i nostri tre pilastri", ha detto Tonko Obuljen, Chairman BEREC al 5G & Co.

“Promuovere la connettività in tutta la Ue, sostenere lo sviluppo di mercati sostenibili e aperti e difendere i diritti dei consumatori sono i nostri tre pilastri”, ha detto Tonko Obuljen, Chairman BEREC, l’organismo europeo che raccoglie i regolatori della Ue, al “5G&Co. – Everything is connected”, la Conferenza internazionale promossa dal CNIT che si è svolta a Roma al Palazzo delle Esposizioni.

Il Berec attualmente si trova nel bel mezzo della formulazione della strategia per il periodo 2026 – 2030, “che in larga misura dipenderà dai prossimi sviluppi della cornice regolatoria”, aggiunge Obuljen, che saluta positivamente il libro bianco della Commissione Ue in vista del prossimo Digital Networks Act. Ma con alcuni distinguo, in particolare sul fronte della concorrenza: “Il Berec è favorevole alla concorrenza anche con regole ex ante, se previsto”, ha precisato il presidente. A proposito di spettro radio,