5G, alcuni vantaggi del wireless per la salute

L’impatto delle soluzioni wireless, che nel prossimo futuro potranno godere della velocità e bassissima latenza del 5G, è uno degli aspetti più positivi dell’avvento del nuovo standard di comunicazione. Dal monitoraggio cardiaco al fitness, vediamo già tutti i giorni le potenzialità delle app nel mondo della salute. Il wireless oggi può salvare delle vite e promette risparmi miliardari alle casse della sanità pubblica.

Come detto, il 5G potenzierà di molto le possibilità di curare e monitorare i pazienti a distanza in modalità wireless grazie a super velocità e bassissima latenza.

In un report sul settore healthcare del 2017, l’84% degli executive del settore medicale interpellati ha detto che le tecnologie wireless, compreso il 5G, permetteranno di migliorare le condizioni dei pazienti. Secondo alcuni esperti, grazie al 5G la spesa sanitaria globale sarà tagliata di ben 305 miliardi di dollari, secondo stime di Goldman Sachs.

In particolare, i risparmi saranno dovuti all’introduzione di tecnologie di comunicazione a distanza con i pazienti, nel sistema sanitario e alla conseguente riduzione della mortalità per quanto riguarda le malattie croniche. In che modo? Vediamo di seguito qualche area di interesse.

I medici cominceranno a praticare normalmente cure a distanza.

Lo sfruttamento di sensori e robotica per ridurre il numero e di conseguenza la spesa legata alle visite a domicilio del medico.

La creazione di un ventaglio maggiore di cure per pazienti che vivono in zone periferiche e rurali.

Il 5G permetterà inoltre di introdurre nuove metodologie di intervento, come la chirurgia a distanza, con feedback tattili e visivi in tempo reale per il chirurgo che si trova altrove rispetto al paziente, con un lasso di tempo nell’ordine del millisecondo.

Per usare la tecnologia a distanza, il chirurgo calza un particolare guanto tattile che lavora di pari passo con un dito robotico usato direttamente sul paziente per operare.

Se il dito sente del tessuto duro, invierà una vibrazione al guanto calzato dal chirurgo. Muovendo la mano all’interno del guanto, il chirurgo guida a distanza in tempo reale il dito robotizzato impegnato nell’operazione.

Il 5G consentirà a ricercatori e medici di diagnosticare malattie in tempi più stretti e di prevenirle grazie al flusso costante di dati in tempo reale.

Il 5G grazie alla realtà virtuale potrà inoltre creare ambienti utili per le esercitazioni dei medici grazie alla realtà immersiva capace di ricreare tutte le condizioni di un intervento e le condizioni terapeutiche.

Con il 5G, infine, i pazienti potranno connettersi in real time ai medici di tutto il mondo da casa, aumentando così la qualità delle cure a fronte di n taglio netto dei costi.