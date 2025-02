La connettività migliorata all’interno dello stadio sarà disponibile per la prima volta in occasione della partita della UEFA Nations League femminile dell’Inghilterra contro la Spagna alla fine del mese. EE ha recentemente rinnovato una partnership pluriennale con Wembley e sostiene che questa distribuzione del 5G autonomo garantisce che “resti uno degli stadi meglio connessi al mondo”.

La maggiore capacità e le prestazioni offriranno ai visitatori una connessione Internet mobile più affidabile, velocità di caricamento più elevate e videochiamate migliorate anche nelle aree affollate e durante i principali eventi, sostiene il gestore. La rete ha anche il potenziale per collegarsi alle più ampie operazioni di eventi dello stadio di Wembley, tra cui punti vendita al dettaglio, trasmissioni televisive e “future esperienze per i fan”, qualunque esse siano. EE nota che il suo attuale elenco di località in cui è disponibile il 5G autonomo include Ashton-Under-Lyne, Barrow-in-Furness, Barry, Bath, Belfast, Birkenhead, Birmingham, Bradford, Bristol, Bury, Cardiff, Coventry, Dudley, Dundee, Edimburgo, Glasgow, Hull, Leeds, Leicester, Liverpool, Londra, Manchester, Newport, Nottingham, Sheffield, St Helens, Stockport, Swansea, Weston Super Mare, Wigan e Wolverhampton.

Paolo Pescatore, analista di PP Foresight, ha detto: “La connettività mobile è ora una parte essenziale dell’esperienza dei fan nei grandi eventi poiché sempre più persone desiderano catturare, condividere e trasmettere in streaming i momenti più importanti. 5G standalone è la tecnologia di rete mobile più avanzata e la più adatta a soddisfare le esigenze di 90.000 persone in uno stadio esaurito che vogliono usare tutti i loro smartphone contemporaneamente. È fantastico vedere lo stadio di Wembley e EE in testa alla carica e con così tanti grandi eventi sportivi, musicali e di altro tipo in arrivo nel 2025, questo potrebbe essere un vero punto di svolta”.

