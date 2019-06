È stato entusiasmante toccare con mano il 5G e testare tra i primi a Roma la tecnologia mobile di quinta generazione con la rete Vodafone, prima in Italia ad accenderla e a lanciare la commercializzazione dei servizi.

548 Mbps in download e 18 Mbps in upload, prestazioni già superiori di 3-4 volte rispetto agli smartphone 4G. Ecco il risultato dello speed test al quale ha partecipato Key4biz a Roma, in zona Re di Roma nei pressi di San Giovanni.

Come mai la velocità di upload, in questo momento, non si discosta di molto da quella raggiunta con uno smartphone 4G? La tecnologia è molto più matura nella parte del downloading e si sta ottimizzando anche in quella dell’uploading per offrire tutte le potenzialità del 5G.

Lo speed test è stato effettuato con questi due smartphone 5G: (da sinistra) Xiaomi Mix 3 e LG V50 (a breve sarà disponibile anche il Samsung S10)

Sulla latenza? Ad oggi vediamo un guadagno di circa 2-5 millisecondi, a regime Vodafone si aspetta di arrivare a una latenza di soli 1-2 millisecondi. Questo traguardo sarà fondamentalmente per favorire le cosiddette applicazioni ‘critiche’ come guida autonoma e assistita.