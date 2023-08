5G a 6,8 miliardi di connessioni globali entro il 2027

La rete di telecomunicazioni mobili di quinta generazione continua la sua corsa e nel primo trimestre del 2023 sono state attivate circa un miliardo di nuove connessioni 5G a livello mondiale.

È quanto riportato nel Report pubblicato da Omdia e 5G Americas, secondo cui tali, connessioni raggiungeranno la cifra di 1,9 miliardi entro la fine dell’anno in corso.

Questa nuova impennata delle attivazioni favorirà anche le prossime, che arriveranno più rapidamente, tanto da spingere i ricercatori ad affermare che entro il 2027 le connessioni 5G al mondo saranno più o meno 6,8 miliardi.

La regione che registrerà il tasso di penetrazione più alto sarà il Nord America: “Stiamo vivendo una nuova stagione di abbonamenti alla rete 5G negli Stati Uniti e in Canada, ma anche nel resto del mondo, creando un potenziale per quasi altre due miliardi di connessioni 5G”, ha spiegato Chris Pearson, Presidente di 5G Americas.

“Entro il 2025, il 5G dovrebbe essere la tecnologia mobile dominante in Nord America. E, nei quattro anni dalla fine del 2023 alla fine del 2027, Omdia prevede che il 5G in Nord America crescerà del 184% per raggiungere 601 milioni di abbonamenti“, ha dichiarato Kristin Paulin, Principal Analyst di Omdia.

Le stime sono di un miliardo circa di nuove connessioni all’anno su scala mondiale.

Altro impulso all’attivazione di nuove connessioni verrà dalle reti commerciali 5G, che nel mondo sono oggi 267, secondo dati diffusi da Telegeography e 5G Americas. La tendenza generale è verso l’aumento e se ne attendono 413 circa entro la fine del 2025.