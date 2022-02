La copertura indoor delle nuove reti 5G è considerata un punto fondamentale per i consumatori, che si aspettano nuovi servizi più innovativi in fase commerciale.

Cresce do giorno in giorno il numero di mercati globali dove il 5G è attivo così come aumenta la percentuale di consumatori pronti a passare al 5G.

A livello globale, erano 300 milioni i potenziali nuovi utenti 5G nel 2021.

Un aumento della consapevolezza dei vantaggi del 5G potrebbe contribuire a moltiplicare per 5 le possibilità di adizione dei nuovo standard.

Early adopters

Gli early adopters del 5G in generale sono più soddisfatti della performance delle nuove reti degli utenti 4G Lte.

La pandemia alimenta la necessità di connessioni indoor migliori per il 5G.

Lockdown, DAD e la mancanza di normali relazioni sociali e incontri pubblici confinano la gente in casa, dove il valore della connessione è sempre più prezioso.

Copertura indoor nodale

La copertura indoor, quindi, è considerata più importante di altre features come ad esempio la velocità e la durata della batteria del device.

Il 5G, inoltre, cambia alla radice i comportamenti degli utenti.

In generale, il 20% degli utenti 5G (uno su cinque) ha diminuito l’utilizzo del WiFi in casa ed in altri luoghi al chiuso.

In media, gli utenti 5G trascorrono due ore in più a settimana sui social gaming e un’ora in più su pp VR (Virtual Reality) rispetto agli utenti 4G.

Servono servizi più innovativi

Gli early adopters del 5G raccomandano il nuovo standard, ma si aspettano maggiori innovazioni sui servizi.

Il 70% degli early adopters non è soddisfatto dei nuovi servizi e vuole di più.

Il passaggio dalla fase di dimostrazione delle applicazioni alla loro fase commerciale è considerata fondamentale.

Leggi anche: 5G, 5 trend per spingere l’adozione da parte dei consumer (prima parte)