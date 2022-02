5G, 5 trend per spingere l’adozione da parte dei consumer (prima parte)

Un’indagine condotta da Ericsson nel maggio del 2021 analizza il 5G non tanto dal punto di vista della tecnologia e della performance, ma da quello dei consumatori. Una prospettiva diversa per capire quali sono gli elementi che possono più incidere sull’adozione del nuovo standard di comunicazione dal punto di vista dell’utente finale.

In che modo viene percepita la user experience delle nuove reti da parte dei cosiddetti “early adopters”?

5 trend del 5G

In sintesi, il report identifica 5 trend principali che influiscono sull’adozione, l’uso e la percezione che i consumatori hanno del 5G. Sono sempre 5 i modi per migliorare il servizio e andare incontro alle aspettative dei clienti ora e in futuro:

Migliorare il valore: affrontare il divario di conoscenza per educare e commercializzare meglio il valore del 5G. I consumatori si aspettano che la qualità della copertura interna ed esterna sia costante. In altre parole, il segnale indoor deve essere equivalente per qualità a quello outdoor. Adeguarsi ai requisiti di rete dei nuovi servizi abilitati dal 5G. Concentrati sui lavori che i consumatori vogliono che il 5G svolga, per immaginare nuovi casi d’uso. Superare la fase dei semplici showcase di facciata e accelerare la commercializzazione di casi d’uso esistenti e nuovi.

In sintesi, le principali conclusioni raggiunte dal report sono sempre cinque.

Le intenzioni dei consumatori

1. L’intenzione dei consumatori di passare al 5G accelera nonostante la pandemia. Almeno 300 milioni di utenti di smartphone potrebbero utilizzare il 5G nel 2021. Entro la fine del 2020, il 22% in più di utenti di smartphone con smartphone predisposti per il 5G avrebbero potuto adottare il 5G se fossero state colmate alcune lacune di conoscenza che ne limitano ancora l’adozione.

2. Il 5G innesca cambiamenti nel comportamento di utilizzo e inizia a sostituire il Wi-Fi. Gli utenti 5G trascorrono due ore in più a settimana utilizzando il cloud gaming e un’ora in più sulle app di realtà aumentata (AR) rispetto agli utenti 4G. Il 20% afferma di aver ridotto l’utilizzo del Wi-Fi dopo l’aggiornamento.

3. Copertura 5G indoor più importante per i consumatori. I primi utenti del 5G considerano la copertura 5G indoor due volte più importante della velocità o della durata della batteria per la soddisfazione di guida.

4. I primi utenti sono soddisfatti delle velocità del 5G ma si aspettano più innovazione. Il 70% non è soddisfatto della disponibilità di servizi innovativi e si aspetta che nuove applicazioni utilizzino il 5G.

5. I consumatori apprezzano i piani 5G in bundle con i servizi digitali e sono disposti a pagare il 20-30% in più. Tuttavia, due terzi dei casi d’uso molto apprezzati dai consumatori non sono stati ancora commercializzati…

