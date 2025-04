Doppio evento nella Capitale per AIIP, che festeggia in grande i suoi primi 30 anni di vita. Si parte l'8 maggio con AIIP30, la Cena di Gala a Palazzo Brancaccio, e si replica il 29 maggio a Montecitorio, nella Sala della Regina, per il tradizionale Convegno Annuale. Il Presidente Giovanni Zorzoni: 'Ricorrenza importante, noi sempre in prima linea per difendere i diritti dei nostri associati da sempre impegnati sul territorio'.

Il 2025 è un anno speciale per l’Associazione Italiana Internet Provider, che festeggia il suo Trentennale. Sono passati infatti trent’anni da quel lontano 1995 quando, a seguito della liberalizzazione del settore, venne costituita la prima associazione di rappresentanza dei piccoli e medi operatori Internet: AIIP.

Per celebrare questo traguardo storico, l’Associazione, guidata per il secondo mandato da Giovanni Zorzoni, ha promosso due eventi di rilievo nel mese di maggio, che si svolgeranno nella Capitale: AIIP30, una cena di gala nella suggestiva location di Palazzo Brancaccio, e il Convegno Annuale che sarà ospitato nella prestigiosa cornice di Palazzo Montecitorio.

Il Presidente Giovanni Zorzoni: “Per noi è una ricorrenza importante, che sentiamo profondamente. Trent’anni di sfide vinte e perse, ma sempre affrontate con passione e spirito pionieristico, nel mezzo di un’evoluzione tecnologica travolgente, e, negli ultimi anni, un crescente contesto di “doppi standard” sempre più avversi alle aziende italiane, ma iamo nati e cresciuti per difendere i diritti dei nostri associati impegnati, alcuni proprio da quel 1995, sul territorio. E questa resta la nostra missione”.

AIIP30 sarà una vera e propria festa per celebrare insieme questo appuntamento, cui parteciperanno Istituzioni, Agenzie governative, Rappresentanze politiche, Autorità regolatorie, Leader d’opinione, giornalisti, e, ovviamente loro, gli Operatori, i veri protagonisti di questa storia.

Tre settimane dopo, il 29 maggio, il Convegno Annuale farà il punto sul mercato italiano delle Tlc e del Cloud, con particolare attenzione alle priorità ed istanze dei piccoli medi provider territoriali che sono la spina dorsale di AIIP. Tante le battaglie dell’Associazione in difesa delle PMI: dai data center made in Italy al Cloud federato, per la fibra e la digitalizzazione delle aziende agricole più isolate.

Per il futuro, AIIP ribadisce il suo forte messaggio di sostegno alle tecnologie e competenze made in Italy: “Non lasciamo tutto agli hyperscaler”, un’espressione cara al presidente Zorzoni. Se i dati strategici e critici del nostro Paese vengono piano piano affidati alle Big Tech, il nostro Paese avrà ancora in futuro la capacità di gestire la propria economia? O dovrà sottomettersi alla sovranità degli oligopolisti della Rete? Che sono i nuovi Stati.

Gli eventi sono a numero chiuso e su invito; chi fosse interessato, può avanzare richiesta di partecipazione ad AIIP compilando il seguente form.

L’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) è la prima e storica Associazione Italiana di operatori Internet; da trent’anni, è impegnata a promuovere un mercato delle telecomunicazioni aperto, competitivo ed innovativo, ed a rappresentare le istanze dei medi e piccoli operatori a più forte radicamento territoriale. Costituita nel 1995, oggi AIIP è una realtà composta da oltre 60 imprese di telecomunicazioni ed Internet – che contano oltre 250.000 clienti business, 1 milione di clienti residenziali e un fatturato complessivo di più di 1,2 miliardi di euro – che offrono diverse tipologie di servizi Internet in tutta la Penisola: dalla connettività anche in Wireless e in Fibra Ottica ultrabroadband a servizi di data center, cloud, ecc.

