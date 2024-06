È un allarme che deve far riflettere, quello lanciato da Giovanni Zorzoni, presidente di AIIP, ai microfoni di Key4biz in occasione del convegno annuale dell’associazione italiana internet provider, che si svolge oggi a Roma: “Se nella Rete del futuro fanno tutto i Gafam, l’Italia come Nazione cosa farà?” Se tutti i dati strategici e critici del nostro Paese vengono piano piano affidati alle Big Tech, il nostro Paese avrà ancora in futuro la capacità di gestire la propria economia? O dovrà sottomettersi alla sovranità degli oligopolisti della Rete? Che sono i nuovi Stati.

TIM, Zorzoni (AIIP): “Alla futura SerCo dico di evitare azioni aggressive nel mercato”

Nella videointervista, Zorzoni ha posto l’attenzione anche sul futuro delle Telecomunicazioni in Italia: “Alla futura SerCo di TIM dico di evitare azioni aggressive nel mercato” e poi ha aggiunto “non ci possono essere campioni nel mercato delle TLC in Italia. Anche nell’operazione Fastweb-Vodafone, abbiamo il primo operatore che rafforzerà ancora di più il modello verticalmente integrato, dal nostro punto di vista molto valido. In futuro la strategia migliore è avere la biodiversità, in ogni mercato”.

Guarda la videointervista a Giovanni Zorzoni, presidente di AIIP, in occasione del convegno annuale di AIIP (associazione italiana internet provider), che si è svolto a Roma, dal titolo “Futuro delle Telecomunicazioni: Operatori di Mercato e Agenda Europea”. Il momento di confronto si è tenuto al Palazzo Wedekind – Sala Angiolillo, in Piazza Colonna.

Guarda la videointervista