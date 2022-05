“Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali: la tutela di un diritto fondamentale tra sfide passate e scommesse per il futuro”. È il titolo del convegno di apertura delle celebrazioni per i 25 anni del Garante per la protezione dei dati personali che si terrà il 24 maggio in Campidoglio (Sala della Protomoteca), dalle ore 9.30 alle 18,00, organizzato nell’ambito delle iniziative a tutela dei consumatori finanziate dal MISE.

Saranno presenti il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

L’evento, coordinato dalla Vice Presidente del Garante privacy Ginevra Cerrina Feroni, si concentrerà principalmente sul rapporto tra protezione dei dati e PNRR, sulla digitalizzazione del Paese, sulla data economy e l’intelligenza artificiale. Una particolare attenzione sarà dedicata alla tutela dei consumatori nel mondo digitale.

Al convegno parteciperanno ex Garanti, costituzionalisti, esperti, esponenti del mondo accademico ed imprenditoriale che animeranno quattro panel specifici.

Nella prima sessione “25 anni di Garante privacy al servizio degli italiani”, presieduta da Giuseppe De Vergottini, interverranno Giovanni Pitruzzella, Antonio Baldassarre e Ginevra Cerrina Feroni.

Nel secondo panel “Verso una digitalizzazione a prova di data protection”, presieduto da Antonello Soro, si confronteranno Nicola Lupo, Giuseppe Italiano, e Giusella Finocchiaro.

Il terzo panel “Data economy, protezione e libera circolazione dei dati personali” presieduto da Franco Pizzetti, vedrà gli interventi di Loredana Gulino, Giovanni Ziccardi, Salvatore Orlando e Francesco Cardarelli.

Nell’ultima sessione “Proteggere l’identità personale nell’era dell’iperconnessione: nuove sfide e prospettive” presieduta da Antonio Punzi, interverrano Pierluigi Perri, Marilù Capparelli e Sofia Ranchordas.

Nel corso del convegno l’attuale Collegio del Garante consegnerà dei riconoscimenti ai Presidenti e ai Componenti dei precedenti Collegi dell’Autorità.

Chiuderà i lavori l’intervento del Presidente del Garante privacy, Pasquale Stanzione.