18App, spendibile da marzo il bonus cultura per i nati nel 2000?

È prevista da marzo la possibilità di iscriversi alla piattaforma 18app per chi compie la maggiore età quest’anno e di spendere il bonus di 500 euro in concerti, cinema, libri e musica (anche Spotify), ecc… Si saprà la data certa con la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale.

Chi è nato nel 2000 e nel 2001 ha diritto a 500 euro del bonus cultura al compimento del 18esimo anno di età. È prevista da marzo la possibilità di iscriversi alla piattaforma 18app per chi compie la maggiore età quest’anno e di spendere subito i soldi in concerti, biglietti del cinema, l’acquisto di libri e musica registrata (anche Spotify), ecc… La data certa per l’attivazione delle iscrizioni si saprà con la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, per cui, al momento, i neodiciottenni non possono beneficiare del bonus.

Il Bonus cultura è stato confermato per i ragazzi che compiono 18 anni nel 2018 e nel 2019 dalla legge di Bilancio 2018: è la terza promozione dell’iniziativa introdotto nel 2016 dal Governo Renzi.

I numeri di 18App per i nati nel 1998

Sulla prima edizione di 18App è stato condotto un sondaggio, pubblicato sul gruppo Facebook @18app Community – Bonus Cultura 500€, su 1.000 ragazzi del 1998 che hanno usufruito nel bonus. Ecco come hanno risposto: balza subito all’occhio il giudizio ‘positivo-molto positivo’ espresso dal 90% del campione.

Ma come hanno speso il bonus cultura i nati del 1998?

I dati più significativi della prima edizione del bonus cultura destinato a chi è nato nel 1998 e ha avuto tempo fino al 31 dicembre 2017 per spendere i 500 euro.

Chi compie 18 anni nel 2018 come potrà spendere il bonus?

Il bonus di 500 euro si genera elettronicamente attraverso la piattaforma web 18App alla quale occorre registrarsi dopo aver ottenuto lo SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Come richiedere lo SPID

Per ottenere le credenziali SPID ci si rivolge ad uno degli Identity Provider che offrono il servizio per creare l’identità digitale. In base al soggetto che scegli, è possibile avviare la procedura di identificazione scegliendo tra diverse modalità disponibili. Su https://spid.gov.it/richiedi-spid si avvia la procedura di registrazione.

Come si fa a spendere il Bonus Cultura?

Si acceda alla piattaforma a 18App con l’identità digitale (SPID), si effettua la procedura di registrazione fino all’ultimo passaggio dell’accettazione della normativa, e si potrà inizia a creare buoni fino a 500 euro. Nel dettaglio si genera un buono dell’importo pari al bene che si intende acquistare. Il buono potrà essere salvato sullo smartphone o stamparlo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online aderenti all’iniziativa.

Il bonus per i nati nel 1999 potrà essere speso entro il 31 dicembre 2018, mentre per i ragazzi nati nel 1998 che entro il 30 giugno 2017 hanno completato la registrazione a 18app, compresa l’accettazione della normativa, è possibile spendere i buoni fino al 31 dicembre 2017.

Dove si spende il Bonus Cultura?

Ecco quali sono gli esercenti fisici e online che aderiscono all’iniziativa.

Controlli e sanzioni per i furbetti

In seguito ai diversi casi di abuso e di vendita illegale del bonus cultura, avvenuti l’anno scorso, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) ha dichiarato di vigilare sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall’elenco di una struttura, di un’impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Cosa è possibile acquistare attraverso 18app con il Bonus Cultura?

Ad oggi, se sei nato nel 1999, puoi acquistare (entro dicembre 2018) beni per un totale di 500€, esclusivamente riconducibili ai seguenti ambiti:

Cinema (abbonamento card/biglietto d’ingresso) Concerti (abbonamento card/biglietto d’ingresso) Eventi culturali (biglietto d’ingresso a festival, fiere culturali, circhi) Libri (audiolibro, ebook, libro) Musei, monumenti e parchi (abbonamento card/biglietto d’ingresso) Teatro e danza (abbonamento card/biglietto d’ingresso) Musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line e in streaming)

Corsi di musica, di teatro o di lingua straniera

Se sei nato nel 1998, puoi acquistare (entro dicembre 2017) beni per un totale di 500€, esclusivamente riconducibili ai seguenti ambiti:

Cinema (abbonamento card/biglietto d’ingresso) Concerti (abbonamento card/biglietto d’ingresso) Eventi culturali (biglietto d’ingresso a festival, fiere culturali, circhi) Libri (audiolibro, ebook, libro) Musei, monumenti e parchi (abbonamento card/biglietto d’ingresso) Teatro e danza (abbonamento card/biglietto d’ingresso)

Si possono acquistare CD o DVD con 18app?

Sì, ma solo se sei nato nel 1999. È possibile acquistare solo dvd musicali, sono esclusi i dvd cinematografici.

Ci sono dei limiti di spesa per ogni singolo acquisto?

No, ma è possibile comprare solo un’unità di ciascun bene. Ad esempio, non potrai acquistare più biglietti per un concerto oppure più copie dello stesso libro.

I nati nel 2000 potranno spendere i 500 euro fino al 31/12/2019, mentre per i 2001 fino al 31/12/2020.

C’è tanto tempo, quindi. Prima spegnete le 18 candeline sulla torta.

Per approfondire: