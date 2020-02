18 App, riduzione Bonus avrà impatto pesante sul mercato dei libri

Il taglio del Bonus cultura ha messo in allarme non solo i diretti destinatari, cioè tutti i ragazzi che sono nati nel 2001 e nel 2002, ma anche l’industria dell’editoria e il mercato del libro nello specifico. Passato da 500 a 300 euro, il Bonus ha comunque rappresentato una grande occasione per avvicinare i ragazzi alla cultura, tanto che nel 2019 sono stati spesi più di 131 milioni di euro proprio per l’acquisto di libri.

L’importo complessivo per il Bonus quest’anno non supera i 160 milioni di euro. Un dato basso, che ha fatto sollevare diverse voci di protesta, dal mondo della politica, con la petizione di Italia Viva, come da quello dell’editoria, con la Federazione italiana editori giornali (Fieg) e l’Associazione italiana editori (Aie).

Gli appelli

“Necessario integrare le risorse destinate al bonus cultura dei diciottenni così da assicurare lo stesso valore degli anni scorsi e si utilizzi l’App18 anche per l’acquisto dei servizi informativi digitali offerti dai quotidiani”, ha affermato Il Presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti.

“18App va riportata alla sua dotazione originaria e vanno attivati sgravi fiscali per gli acquisti di libri: questo è ciò che chiediamo al governo e al Parlamento per consolidare la crescita di un settore vitale per lo sviluppo economico e democratico del nostro Paese”, si legge invece dichiarato in una nota odierna il presidente di Aie, Ricardo Franco Levi.

Il 2020, però, rischia di rimane un’incognita: “La dotazione della 18 App pari a 290 milioni di euro nel 2018, e che era già stata portata a 240 milioni nel 2019, è stata ulteriormente ridotta a 160 milioni nel 2020: l’impatto sul mercato potrà essere pesante. Tanto più se si assommerà agli effetti delle nuove norme sul prezzo del libro appena approvate dal Parlamento e che graveranno sui lettori e sulle famiglie”, si legge nella nota dell’Associazione.

Vantaggi del Bonus

Secondo l’Aie, infatti, 18 App, il bonus riconosciuto a tutti i neo-diciottenni per la loro crescita culturale, ha giocato un ruolo rilevante in termini di spesa per la cultura in Italia: nel 2018 sono stati acquistati in libri per 132,4 milioni di euro, il 69% della spesa totale. Il dato è poi leggermente calato, ma sempre molto positivo, con una spesa in libri pari a 131,5 milioni nel 2019, il 66% della spesa totale.

Un mercato del libro italiano che in linea generale gode di buona salute, con un fatturato in crescita del +4,9%, a 1,42 miliardi di euro. bene ache gli ebook, che crescono del +6% sul 2018, a 71 milioni di euro. Pesante, infine, il danno inflitto dalla pirateria, che ogni anno sottrae all’industria del libro 528 milioni di euro, quasi un quarto del valore complessivo del mercato.