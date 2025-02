Mark Zuckerberg ha annunciato che Meta investirà tra i 60 e i 65 miliardi di dollari in infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Un investimento colossale sull’AI

Mark Zuckerberg ha annunciato che Meta investirà tra i 60 e i 65 miliardi di dollari in infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Una cifra enorme, che sottolinea il cambio di rotta del colosso di Menlo Park: dopo anni di scommesse sul metaverso, ora la priorità sembra essere l’AI.

L’obiettivo è potenziare l’infrastruttura AI di Meta, con data center da 2 gigawatt e oltre 1,3 milioni di processori grafici entro fine anno.

Il tramonto del metaverso?

Negli ultimi anni, Zuckerberg ha puntato fortemente sul metaverso, ribattezzando persino Facebook in Meta per dimostrare il suo impegno. Tuttavia, il progetto non ha mai raggiunto il successo sperato. L’interesse degli utenti è rimasto tiepido e le perdite della divisione Reality Labs hanno superato i 40 miliardi di dollari. Oggi, l’attenzione del CEO si è spostata sull’intelligenza artificiale, un settore che sta mostrando un rapido sviluppo e un impatto più concreto.

Un futuro dominato dall’AI

L’investimento annunciato servirà a potenziare la capacità di calcolo di Meta e a sviluppare modelli AI avanzati, per competere con giganti come Google, OpenAI e Microsoft. Questo potrebbe tradursi in miglioramenti significativi per i servizi Meta, come Facebook, Instagram e WhatsApp, attraverso AI più sofisticate per la personalizzazione dei contenuti, la moderazione e il servizio clienti.

Riepilogo in tabella

Fattore Dettagli Investimento AI 60-65 miliardi di dollari Motivo Potenziamento infrastruttura AI Declino del metaverso Perdite per oltre 40 miliardi di dollari Obiettivi futuri Competere con Google, OpenAI, Microsoft nel settore AI

Considerazioni finali

Meta sta chiaramente ridimensionando l’ambizione del metaverso, dopo anni di investimenti non ripagati. L’intelligenza artificiale è ora il nuovo campo di battaglia e Zuckerberg vuole essere protagonista. Questo cambiamento segna non solo una svolta strategica per Meta, ma anche un messaggio chiaro per il settore tech: l’AI è il futuro, mentre il metaverso potrebbe restare solo un sogno incompiuto.

Obiettivi e impatti del nuovo piano

Meta sta sviluppando nuove applicazioni AI, tra cui assistenti virtuali, chatbot e tecnologie per occhiali smart. L’ambizione è chiara: raggiungere oltre un miliardo di utenti entro il 2025, superando gli attuali 600 milioni. L’AI, infatti, ha un impatto immediato su servizi già affermati come Facebook, Instagram e WhatsApp, al contrario del metaverso, che richiedeva una rivoluzione nelle abitudini digitali.

