Il fondatore di Meta respinge l’ipotesi di rallentare la corsa all’AI e punta sulla responsabilità dei laboratori. L’Europa propone un equilibrio tra sicurezza, innovazione e sovranità tecnologica.

Zuckerberg irrompe nel discorso sul futuro dell’AI

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, rompe il fronte che negli ultimi giorni si è formato ai vertici dell’intelligenza artificiale americana. Mentre Dario Amodei di Anthropic ha chiesto di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati, trovando il sostegno di Sam Altman di OpenAI ed Elon Musk, il fondatore di Meta sostiene una linea diversa: ogni laboratorio deve assumersi la responsabilità dei propri sistemi e rallentare autonomamente quando necessario, senza aspettare un accordo generale dell’industria.

Dalla stessa parte di Zuckerberg, pur con parole diverse, troviamo Jensen Huang (Nvidia) e Satya Nadella (Microsoft). Con parole “molto diverse” c’è anche il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Ogni laboratorio ha la responsabilità e l’interesse a procedere alla velocità necessaria per addestrare i propri modelli in modo sicuro”, sostiene Zuckerberg nel suo post su X. Per il numero uno di Meta, esistono già forti incentivi per investire nella sicurezza: gli utenti non vorranno utilizzare agenti che non fanno ciò che viene loro chiesto e le aziende possono essere chiamate a rispondere dei danni provocati dai propri sistemi.

“Fiducia e allineamento stanno rapidamente diventando le capacità più importanti attraverso cui agenti e modelli si differenzieranno”, ha scritto, aggiungendo che “qualsiasi laboratorio che non si concentrerà sull’allineamento rimarrà indietro”.

Meta: sicurezza sì, rallentamento collettivo no

Zuckerberg porta come esempio Muse, il cui lancio Meta avrebbe rinviato di diversi mesi per concentrarsi su sicurezza e protezione. “Non abbiamo chiesto che tutti gli altri facessero lo stesso prima di farlo noi”, ha sottolineato, “lo abbiamo fatto perché ritenevamo necessario intervenire”.

Il messaggio è chiaro: sicurezza sì, rallentamento collettivo no. Zuckerberg sostiene inoltre il ricorso a valutatori e consulenti indipendenti e chiede un ecosistema di controllori esterni più ampio e diversificato. Ma anche in questo caso la soluzione rimane essenzialmente volontaria: “Gli altri laboratori possono semplicemente fare lo stesso”.

Meta ha inoltre scelto, afferma Zuckerberg, di destinare la “grande maggioranza” della propria potenza di calcolo a sistemi utilizzati dalle persone invece che a una corsa verso il cosiddetto recursive self-improvement, l’auto-miglioramento ricorsivo dell’intelligenza artificiale.

È proprio questo uno dei punti centrali dello scontro. Amodei teme che sistemi sempre più capaci di contribuire allo sviluppo di AI successive possano accelerare la corsa oltre la capacità umana di controllarla. Tra i rischi indicati dal CEO di Anthropic figurano perdita di controllo, attacchi informatici e minacce biologiche. Altman ha condiviso pubblicamente la necessità di “gestire il ritmo della frontiera”, mentre Musk ha sostenuto la posizione di Amodei.

Il problema però è un altro: può l’industria controllare se stessa?

La tesi di Zuckerberg solleva una questione fondamentale: gli incentivi economici e la responsabilità legale bastano davvero a garantire che un laboratorio rallenti quando dovrebbe?

La competizione nell’AI procede su modelli, utenti, sviluppatori, contratti aziendali, talenti e capacità di calcolo. Fermarsi unilateralmente può significare concedere terreno ai concorrenti. Gli stessi incentivi di mercato che, secondo Zuckerberg, dovrebbero spingere verso sistemi più sicuri possono quindi esercitare anche una pressione nella direzione opposta: sviluppare più velocemente.

C’è poi un problema di verificabilità. Quando una Big Tech sostiene che un proprio modello è sicuro, chi può controllarlo? Quanto accesso hanno i valutatori indipendenti? E cosa accade se individuano un rischio che l’azienda considera comunque accettabile?

Il problema non riguarda soltanto Meta. La richiesta di Amodei di rafforzare le valutazioni esterne parte dallo stesso interrogativo: con sistemi sempre più potenti e autonomi, affidare esclusivamente ai produttori il compito di stabilire quanto siano sicuri rischia di creare un evidente conflitto di interessi.

L’Europa: sicurezza, ma anche sovranità

Dall’altra parte dell’Atlantico il dibattito assume contorni diversi. L’Europa non punta a fermare l’AI, ma cerca di conciliare sicurezza, regolamentazione e una crescente esigenza di autonomia tecnologica. Oggi la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato in occasione del discorso sullo Stato dell’Unione europea: “vogliamo sfruttare in modo ottimale l’intelligenza artificiale per migliorare la società, la qualità della vita e la produttività“, aggiungendo che “i modelli attualmente in fase di sviluppo renderanno possibili attività di hacking su una scala mai immaginata prima. E presto saranno nelle mani di avversari che hanno una visione del mondo ben lontana dalla nostra“.

Nei giorni scorsi, la numero uno della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha avvertito che il continente rischia di essere escluso dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Per la presidente della Bce, l’Europa deve diventare “produttrice di tecnologia AI”, sostanzialmente ribadisce la necessità del made in EU in questo settore strategico, ma deve anche “costruire capacità di calcolo proprie e sviluppare una gamma di modelli aperti, se vuole preservare autonomia e competitività”.

“Non dobbiamo necessariamente essere noi a sviluppare la tecnologia di punta per poterne trarre il massimo vantaggio. Il segreto sta nel creare il valore che l’IA ancora non apporta, nel farla uscire dallo schermo per portarla nell’economia reale e nella società: nelle fabbriche, negli ospedali, nell’agricoltura di precisione, nelle reti energetiche, nei veicoli a guida autonoma, nella difesa. È lì che si cela il suo vero valore ed è lì che l’Europa ha un asso nella manica. Abbiamo industrie di livello mondiale, forti di dati della migliore qualità. Questi dati sono un immenso tesoro europeo, una risorsa che può alimentare modelli di IA industriale su misura“, ha affermato la Presidente della Commissione.

Berlino è stata ancora più esplicita. Il ministero tedesco per la Digitalizzazione considera l’interruzione dello sviluppo dell’AI “un’opzione non praticabile per l’Europa”: rafforzare la sovranità digitale richiede, al contrario, ulteriore innovazione. Il governo tedesco riconosce però che sistemi capaci di uscire autonomamente dagli ambienti di test e accedere ad altre infrastrutture aprirebbero uno “scenario di minaccia completamente nuovo”.

La Commissione europea prova a tenere insieme le due esigenze. Bruxelles vuole che i cittadini e le imprese possano utilizzare i modelli più avanzati, ma attribuisce alle aziende “l’onere di dimostrarne la sicurezza”. È qui che emerge una differenza rispetto alla filosofia dell’autoregolamentazione: nell’UE la gestione del rischio si inserisce nel sistema di obblighi costruito con l’AI Act.

Anche Francia e Italia chiedono una risposta internazionale. Al G7 di Évian Emmanuel Macron ha sostenuto la necessità di sviluppare innovazione, capacità di calcolo e data center, accompagnandoli però con standard comuni e maggiore attenzione ai modelli di frontiera. Giorgia Meloni ha proposto invece un “umanesimo tecnologico” e regole globali capaci di tutelare lavoro, dati, identità digitali e quella che ha definito “sovranità umana”.

La domanda che resta aperta

La frattura, dunque, non è tra favorevoli e contrari all’intelligenza artificiale. L’AI può accelerare ricerca scientifica, produttività e innovazione e offrire strumenti sempre più utili a cittadini e imprese. Il vero conflitto riguarda chi debba decidere quando il rischio è diventato troppo grande, in poche parole: chi deve e può governare questa tecnologia

Per Zuckerberg possono farlo innanzitutto i laboratori, sotto la pressione del mercato, della responsabilità legale e dei controlli indipendenti. Per Amodei servono meccanismi esterni più forti e una capacità di rallentare la corsa alla frontiera. L’Europa tenta una terza strada: continuare a sviluppare l’AI, recuperare autonomia industriale e trasformare alcuni principi di sicurezza in obblighi verificabili.

Più i sistemi diventano potenti e autonomi, però, meno può bastare la promessa di chi li costruisce che tutto sia sotto controllo. La questione non è scegliere tra innovazione e sicurezza, ma stabilire chi controlla chi costruisce l’intelligenza artificiale.

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