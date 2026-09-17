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Zucchero, Eridania trasforma Russi nel nuovo hub logistico del Nord Italia

Zucchero, Eridania trasforma Russi nel nuovo hub logistico del Nord Italia

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Zucchero, Eridania trasforma Russi nel nuovo hub logistico del Nord Italia Adnkronos

(Adnkronos) – Un piano industriale da 20 milioni di euro di investimenti per rafforzare il proprio business storico e accelerare la crescita nel settore dei dolcificanti: con il progetto di espansione 2026-2027, Eridania, azienda leader in Italia nel mercato dello zucchero, vuole riorganizzare la propria rete distributiva nazionale, puntando a un risparmio annuo di 1.5 milioni di euro e a un incremento dei volumi distribuiti del 20% in tre anni. È infatti prevista, entro il 2028, la realizzazione di un nuovo magazzino e di una nuova area logistica da 10mila metri quadrati presso lo stabilimento di Russi, nel Ravennate, uno dei più grandi impianti di confezionamento del continente, destinato a diventare il futuro hub di riferimento per tutta l’Europa mediterranea 

economia

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Redazione Key4biz

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