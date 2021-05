Xu Ziyang, Presidente ZTE: “Nel 2020, la pandemia ha cambiato notevolmente il modo in cui le persone vivono e lavorano, rendendo i servizi ICT una necessità come l'aria, l'acqua e l'elettricità”. Promossa ovunque la crescita sostenibile anche grazie al green 5G e la realizzazione di 500.000 siti verdi ad alta efficienza in paesi come Cina, Italia, Vietnam, Myanmar, Pakistan, Sud Africa ed Etiopia.

Il Rapporto 2020 sulla Sostenibilità di ZTE

Appena scoppiata la pandemia di Covid-19, ZTE ha attivato in breve tempo il meccanismo di risposta all’emergenza di prevenzione e controllo per proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, ma più in generale si è attivata per contrastare il virus e i suoi effetti sanitari, sociali ed economici, attraverso le tecnologie digitali ed informatiche.

Un’azione generale improntata alla transizione digitale e allo sviluppo economico sostenibile, quindi alla crescita verde, come spiegato nel Rapporto 2020 sulla Sostenibilità appena pubblicato.

Proprio seguendo il posizionamento strategico di “driver dell’economia digitale“, ZTE ha continuato ad adempiere proattivamente anche alle sue responsabilità sociali aziendali durante lo scorso anno.

“Nel 2020, la pandemia ha cambiato notevolmente il modo in cui le persone vivono e lavorano, rendendo i servizi ICT una necessità come l’aria, l’acqua e l’elettricità. Le imprese avevano quindi bisogno di accelerare la trasformazione digitale e intelligente, non solo per ridurre i costi e aumentare l’efficienza, ma per diventare più agili e intelligenti, affrontando meglio le incertezze di ambienti esterni, mercati e tecnologie“, ha dichiarato il Presidente di ZTE, Xu Ziyang.

Innovazione è crescita

Per raggiungere gli obiettivi di innovazione, crescita e sostenibilità per prima cosa ZTE ha coordinato rapidamente le risorse mondiali, coprendo la produzione e la distribuzione, la costruzione della rete, la comunicazione garantita, i servizi in loco e le applicazioni di servizio e altro ancora.

Sono state costruite reti 4G/5G con gli operatori per oltre 210 ospedali in 82 città e 26 province in Cina, colmando il gap di comunicazione necessario per il supporto vitale. Con l’aggravarsi della pandemia, ZTE ha contribuito, sfruttando le tecnologie, insieme ai suoi partner industriali, allo sviluppo di applicazioni innovative, tra cui: la telemedicina basata sul 5G, la logistica intelligente, le classi basate sul cloud 5G e la sicurezza tridimensionale.

La società ha inoltre istituito 12 filiali tra Wuhan, Chengdu, Chongqing e altre città della Cina, nonché in Myanmar, India e altri paesi, per chi volesse aiutare i più bisognosi. La Fondazione ZTE ha donato materiali per la prevenzione della pandemia, tra cui maschere, occhiali, tute protettive e ventilatori sia in Cina che in oltre 50 paesi e regioni del mondo.

Al fine di raggiungere sempre più competenze di base, l’azienda fa continuamente innovazioni in chip, algoritmi, architettura, database e sistemi operativi. Ha investito più di 10 miliardi di RMB su base annua in R&S e alla fine di marzo 2021 aveva depositato 80.000 domande di brevetti globali, con più di 38.000 concessi.

5G verde e reti sostenibili

Secondo il rapporto “Who is leading the 5G patent race?” pubblicato a febbraio da IPlytics, ZTE è stata inclusa nella top 3 globale per la sua leadership sostenibile nel 5G dichiarata Standard-Essential Patents (SEP) a ETSI.

Durante lo scorso anno, insieme a oltre 500 partner nei settori industriale, dei trasporti, energetico, governativo, finanziario, culturale e turistico, ZTE ha creato numerose e innovative applicazioni del 5G e business practices, mantenendo fede alle proprie responsabilità di leader tecnologico.

Un esempio significativo è il lavoro portato concluso da ZTE insieme a Yunnan Sunho Aluminum per promuove la trasformazione e l’aggiornamento di Sunho con la “intelligent manufacturing” e consentendo all’impresa industriale tradizionale di risparmiare costi operativi, ridurre la manodopera e migliorare l’efficienza.

In ambito educativo, per accendere soprattutto la curiosità dei bambini, l’azienda fornisce molteplici scenari e applicazioni innovative per l’istruzione, come 5G + 4K classi remote, istruzione 5G cloud-based XR, 5G + AR, e insegnamento 5G + aule olografiche.

Inoltre, nel settore finanziario, il database GoldenDB, distribuito e sviluppato da ZTE, funge da base sicura e affidabile per il sistema di servizi bancari, salvaguardando ogni transazione per oltre 300 milioni di clienti.

In termini di decarbonizzazione, invece, la società promuove la commercializzazione del 5G verde in diversi campi, per aiutare tutti i settori industriali nella conversione allo sviluppo verde, il prima possibile.

“Crediamo fermamente che le acque lucide e le montagne rigogliose siano beni inestimabili, e cerchiamo di ridurre l’impatto sul nostro ambiente dalla fonte. Usiamo materie prime più ecologiche e miglioriamo le tecniche di produzione“, ha spiegato Xie Junshi, vicepresidente esecutivo e direttore operativo di ZTE. “Impieghiamo tecnologie più avanzate per promuovere le prestazioni del prodotto. Ci siamo impegnati a raggiungere la massima efficienza energetica, dello spettro, e di funzionamento della rete per facilitare lo sviluppo sostenibile“.

In quest’ambito, ZTE ha depositato più di 500 brevetti di innovazione verde 5G, assistendo più di 20 operatori nella costruzione di oltre 500.000 siti verdi ad alta efficienza in paesi e regioni come Cina, Italia, Vietnam, Myanmar, Pakistan, Sud Africa ed Etiopia.

Efficienza energetica e IA

Nel 2020, ZTE ha rilasciato il PowerPilot – una soluzione per l’efficienza energetica delle reti 4G e 5G.

L’energia risparmiata dalla soluzione PowerPilot è il doppio di quella delle soluzioni convenzionali di risparmio energetico basate sull’intelligenza artificiale, e può conservare fino al 20% di energia in una rete multimodale, riducendo così efficacemente le spese operative. Attualmente, la soluzione è stata commercializzata con successo su più di 700.000 siti in oltre 20 reti in tutto il mondo.

Migliorata anche la trasformazione digitale interna, con la creazione di una “Ultimate Cloud Company” interamente basata sul cloud per i settori di R&S, funzionamento, ufficio e produzione.

Riducendo i costi, aumentando l’efficienza e migliorando la qualità, l’azienda ha affrontato con flessibilità le incertezze del futuro. Durante la pandemia, i servizi cloud di ZTE hanno permesso a più di 70.000 dipendenti in tutto il mondo di lavorare da casa. A

Ancora più importante, l’efficienza del lavoro a distanza di oltre 30.000 addetti alla R&S ha raggiunto più del 95%.

Responsabilità sociale e welfare pubblico

In termini di inclusione sociale e lotta alle disuguaglianze, la Fondazione ZTE rimane sempre impegnata nella sua missione, che è “sostenere lo spirito del benessere pubblico, adempiere alla responsabilità aziendale e promuovere lo sviluppo del benessere pubblico“.

Nell’ultimo anno, l’azienda si è concentrata su tre campi principali: cure mediche, assistenza all’istruzione e aiuto ai gruppi svantaggiati, e ha organizzato attivamente attività di welfare pubblico e di riduzione della povertà.

La Fondazione ZTE ha investito nel 2020 più di 14 milioni di yuan nel welfare pubblico, attuando 37 progetti e portando avanti 73 attività di welfare pubblico volontario.

Il China Foundation Transparency Index (FTI) 2020 della Fondazione ha ottenuto il massimo dei voti per tre anni consecutivi e ha vinto il “Premio annuale per l’innovazione della beneficenza” e il “Premio annuale per il progetto di beneficenza” al decimo China Charity Festival.