ZTE ha annunciato insieme a China UnionPay Data (CUP Data) la firma di un accordo di cooperazione per il primo OpenLab di messaggistica 5G del settore finanziario a Shanghai.

Le due società, si legge nel comunicato, hanno avviato congiuntamente l’iniziativa ed entrambi sono membri della Financial Digital Development Alliance.

L’accordo tra ZTE e China UnionPay Data

“Il 5G Messaging OpenLab utilizzerà la piattaforma aperta di ZTE OpenLab per fornire ai partner servizi come l’incubazione di soluzioni e la verifica congiunta“, ha detto Zhang Wanchun, Senior Vice President di ZTE, “Ad oggi, più di 40 fornitori di servizi sono entrati nella piattaforma aperta che ha completato la verifica di oltre 120 applicazioni di messaggistica 5G, riducendo notevolmente i tempi di connessione degli sviluppatori alle reti degli operatori. Inoltre – ha aggiunto il VP – ZTE sta collaborando attivamente con gli operatori e i partner della catena industriale per ricercare e sviluppare attività innovative, e si impegna a costruire soluzioni industriali incentrate sul cliente e sull’innovazione tecnologica“.

“CUP Data raccoglierà il il trend di sviluppo del processo di commercializzazione 5G, e sfrutterà al meglio le numerose opportunità di 5G Messaging, per fornire ai clienti un servizio, per la carta di credito, di product life cycle completo“, ha affermatp Ji Xiaojie, presidente di CUP Data.

Gli obiettivi dell’OpenLab

Sfruttando appieno i rispettivi vantaggi, le due parti porteranno avanti una cooperazione approfondita negli scenari applicativi, nella ricerca di soluzioni, nei relativi standard e nelle applicazioni dei progetti di messaggistica 5G, per accelerare il processo di R&S e commercializzazione della messaggistica 5G.

L’istituzione del 5G Messaging OpenLab è un altro risultato della ricerca tecnica e dell’innovazione pratica della Financial Digital Development Alliance.

Andando avanti, si legge nel documento stampa, l’Alleanza consoliderà il potere delle industrie, degli studiosi, degli istituti e dei clienti e raccoglierà le migliori risorse per fornire all’industria finanziariai sia i migliori i prodotti che i migliori servizi di piattaforma, aspettandosi di facilitare la trasformazione digitale della stessa industria.