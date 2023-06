Zorzoni (AIIP): ‘Voucher per l’FTTH diventino strutturali’

La nostra giornata.

AIIP. Convegno annuale dell’Associazione italiana Internet Provider di oggi a Roma. Il Presidente Giovanni Zorzoni: ‘“E’ necessario valorizzare le competenze e la tecnologia delle nostre aziende italiane, stimolando la domanda di fibra tramite Voucher che devono diventare strutturali”.

Pirateria. Danni per 115 miliardi di dollari, secondo l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Washington in cerca di nuove strategie per proteggere il diritto d’autore online, soprattutto per cinema e tv. A ottobre tavolo di lavoro e consultazione pubblica.

Engineering. Al via il nuovo CdA: Maria Andrisani, Michaela Castelli e Maria Cristina Messa. I tre nuovi membri contribuiranno a rafforzare il carattere interdisciplinare del board grazie a competenze professionali diverse e a un solido background industriale, scientifico, accademico e istituzionale.

