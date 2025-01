Zorzoni (AIIP): ‘Starlink solo per le aree rurali e un 5G federato’

Oggi in primo piano le prospettive delle Telecomunicazioni in Italia.

Mercato Tlc. Intervista a Giovanni Zorzoni, Presidente dell’AIIP: ”Starlink per il digital divide? Accanto a un 5G federato. Parte del PNRR ai piccoli operatori italiani. Switch-off del rame? Va ponderato’.

AI, Trump cancella anche la Global Minimum Tax negli Usa, ecco spiegato perché tutti i Ceo delle Big Tech si sono prostrati al nuovo Presidente in attesa di altri benefici.

5G, in arrivo bando da 20 milioni per DAS in campus, ospedali e centri di ricerca. Revisione del PNRR in un paio di mesi.

