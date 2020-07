Al momento non esiste una patch di sicurezza. Zoom rassicura: 'Stiamo lavorando per risolvere il problema'.

Un bug nel software di videoconferenza Zoom potrebbe consentire ad un criminal hacker di comandare in remoto un Pc che detiene vecchie versioni del sistema operativo Microsoft Windows.

La nuova vulnerabilità “zero-day”, hanno dichiarato i ricercatori di sicurezza ACROS Security, la società di sicurezza informatica che ha evidenziato il problema, a Cyberscoop, si applica al software Zoom in esecuzione su Windows 7 o anche sistemi operativi precedenti che al momento sono fuori uso.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo il bug. Inoltre non è ancora disponibile una patch che risolva il problema di sicurezza.

Molti utenti utilizzano ancora Windows 7

La buona notizia è che Microsoft ha tentato di eliminare gradualmente il supporto tecnico per Windows 7 nel tentativo di incoraggiare gli utenti a passare a sistemi operativi più sicuri. Ma Windows 7 è ancora ampiamente utilizzato e molte aziende fanno fatica a spostare sui propri computer il più recente software Windows.

“Zoom prende sul serio tutte le segnalazioni di potenziali vulnerabilità della sicurezza“, ha dichiarato un portavoce di Zoom in una nota, confermando quindi il problema di sicurezza. “Ieri abbiamo ricevuto una segnalazione di un problema che ha avuto un impatto sugli utenti con Windows 7 e versioni precedenti. Abbiamo confermato questo problema e stiamo attualmente lavorando su una patch per risolverlo rapidamente. “

Zoom e le falle di sicurezza

Si parla spesso del ruolo della sicurezza su Zoom, piattaforma di videochiamate la cui popolarità è aumentata vertiginosamente in tutto il mondo durante la pandemia di Coronavirus. Il servizo è passato da 10 milioni di utenti al giorno nel mondo, registrati a dicembre 2019 prima dell’emergenza sanitaria, a 200 milioni nel mese di marzo.

Allora come usare Zoom in modo più sicuro? Recentemente su Key4biz abbiamo diffuso una miniguida su come usare al meglio la piattaforma. Ecco 6 consigli: