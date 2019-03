Un nuovo tipo di semaforo installato a Tel Aviv: LED posizionati su strisce pedonali per tutelare i pedoni, che non distolgono lo sguardo dagli smartphone neanche per attraversare la strada. Sistemi simili sono già stati usati in Australia, Germania, Singapore e nei Paesi Bassi.

Come tutelare la vita degli “zombie dello smartphone”, che non distolgono lo sguardo dai cellulari neanche per attraversare la strada? Un “semaforo” con luci a LED applicate sulle strisce pedonali: diventano verdi quando è sicuro camminare e rosse quando gli utenti devono fermarsi. La nuova tecnologia è stata utilizzata per la prima volta anche da Tel Aviv in un attraversamento stradale in centro. “Il semaforo per gli zombie dello smartphone mira a ridurre al minimo gli incidenti tra veicoli e utenti disattenti sulle strisce pedonali”, ha dettoTomer Dror, capo della divisione gestione del traffico nella municipalità di Tel Aviv-Yafo. “Non potendo costringere le persone a distogliere lo sguardo dallo smartphone in strada, abbiamo pensato a questa tecnologia con luci a Led che arrivano dritti negli occhi che sono abbassati sugli schermi dei cellulari”, ha aggiunto.

Per ora, il programma pilota è limitato a una singola intersezione nel centro di Tel Aviv, ma il Comune dice che amplierà la sperimentazione in caso di risultati positivi. Sistemi simili sono già stati usati in Australia, Singapore, Germania e nei Paesi Bassi per la salvaguardia degli utenti che camminano per strada senza prestare attenzione a quello che li circonda.

Il fenomeno degli “zombie dello smartphone”, o anche “smombie”, è sempre più diffuso nelle città di tutto il mondo. In attesa di un’efficace educazione digitale non resta che utilizzare i nuovi semafori salva-vita.